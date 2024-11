Libere dalla violenza! Sabato 30 novembre al Centro Balducci

A chiusura del 32° Convegno “Ti proteggerò. Abitare insieme la fragilità”, realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e con il patrocinio dei Comuni di Pozzuolo del Friuli e di Udine, nell’ambito della prima tappa della V edizione del Progetto “Dimmi – Le donne raccontano” realizzato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, Centro Balducci e Alchemilla in collaborazione con i rispettivi partner, con una fitta rete di altre realtà riunitosi per dire insieme “Libere dalla violenza”, sono lieti di presentare presso la Sala “Petris” di Zugliano il gruppo milanese dei DescargaLab collettivo di suonatori delle periferie milanesi con al centro l’impegno sociale che, nell’ambito del loro «BuonaVitaTour», porteranno in scena:

«CAMMINARE SCALZA, UN BICCHIERE D’ACQUA E LA PRIMAVERA»

lo spettacolo sulla violenza di genere, che alternerà musica e parole, è la storia vera della complicata relazione d’amore di Velia che degenera in maltrattamenti e violenza familiare, psicologica e fisica. Un viaggio attraverso le radici profonde, la periferia, la famiglia, gli amici, le istituzioni, il buio e la rinascita. Alla fine, Velia ha vinto, e lo racconta perché ogni volta che una donna lotta per sé stessa, lotta per tutte le donne.

Come affermano gli stessi DescargaLab: «In questo nostro tempo dominato dal cieco egoismo sociale, chiuso nella feroce difesa delle frontiere, sentiamo forte il bisogno di riallacciare i fili delle esperienze di buona vita, che fanno della cura e della prossimità la propria ragion d’essere. Un tour attraverso la corda delle relazioni costruite in tutti questi anni con tanti Luoghi dell’anima italiani, da Nord a Sud, dai beni confiscati alle mafie ai beni comuni che rigenerano quotidianamente il territorio producendo welfare di comunità».

UNA SERATA PER DIRE “LIBERE DALLA VIOLENZA!”

Sabato 30 novembre 2024 – ore 20.45, Centro “Balducci” di Zugliano (piazza della Chiesa, 1)



Nella serata è previsto anche l’intervento delle rappresentanti di diversi Centri antiviolenza regionali che parleranno della loro attività e della loro presenza sul territorio.

DescargaLab

Marina Puglia (voce)

Andrea Tammaro (piano)

Gianluca Vitali (basso)

Federico Sever (chitarra)

Alberto Crippa (Congas)

Ensito Piazzoni (Bongos)

Alessandro Gatti (piccole percussioni)

Stefano Cassiani Ingoni (tromba)

Walter Gatti (trombone)

Andrea Rossi (timbales)