 Sulle spiagge di Lignano Sabbiadoro “IO Sono Friuli Venezia Giulia”

Essere Friuli Venezia Giulia vuol dire sentirsi parte di una comunità che vive in un territorio ricco di persone, risorse, qualità, saperi e tradizioni: un patrimonio unico al mondo, strettamente legato anche alla sua offerta enogastronomica. Sapori e profumi di questa terra, che quest’estate sbarcano sulle spiagge di Lignano Sabbiadoro con il progetto “IO Sono Friuli Venezia Giulia”, per promuovere i prodotti tipici regionali inserendoli nei menù dei bar e dei ristoranti presenti sul litorale della città. Si tratta di un’iniziativa che mira a far conoscere le tradizioni e la cultura enogastronomica friulana ai turisti, stranieri e non, in visita nella stagione estiva 2023.

Il progetto vuole avvicinare i visitatori al territorio attraverso i suoi sapori tipici, grazie all’adesione della maggior parte degli stabilimenti balneari presenti sul litorale di Lignano Sabbiadoro. All’interno delle proposte culinarie ci sarà la possibilità di spaziare dal mare ai monti e sarà possibile conoscere i prodotti di tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia.

Inoltre, scegliendo il piatto indicato con il logo IO Sono Friuli Venezia Giulia, il visitatore apprezzerà il lavoro svolto dai produttori locali e valorizzerà la filiera agroalimentare regionale, optando quindi per una scelta più sostenibile.

Sarà possibile riconoscere l’iniziativa nei vari stabilimenti tramite le locandine, sulle pagine dei menù, sulla vetrofania Agrifood FVG o dall’adesivo Io Sono Friuli Venezia Giulia e sarà possibile consultare la landing page con tutte le attività in spiaggia che aderiscono all’iniziativa oltre all’opportunità, sempre per gli stabilimenti aderenti, di essere presenti in una campagna di comunicazione condivisa.

Tra i fautori del progetto ci sono il Consorzio Spiaggia Viva, gli stabilimenti balneari che hanno ottenuto il marchio IO Sono FVG, Agrifood FVG e PromoturismoFVG.

