L’importanza di chiamarsi Ernesto. 5-7 dicembre 2025

Dopo 25 anni dal primo allestimento, il regista Geppy Gleijeses si misura nuovamente con L’importanza di chiamarsi Ernesto, la “commedia perfetta” di Oscar Wilde. Lo spettacolo andrà in scena per tre serate nel Circuito ERT: venerdì 5 dicembre all’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento, sabato 6 dicembre al Teatro Giuseppe Verdi di Maniago e domenica 7 dicembre al Teatro Giuseppe Verdi di Muggia. Protagonisti del capolavoro wildiano sono Lucia Poli (già Lady Bracknell con Gleijeses nel 2000) e Giorgio Lupano, affiancati da Maria Alberta Navello, Luigi Tabita, Giulia Paoletti, Bruno Cacitti, Gloria Sapio e Riccardo Feola. Le date di San Vito al Tagliamento e Maniago, con inizio alle 20.45, hanno fatto già segnare il tutto esaurito, mentre sono disponibili online i biglietti per la replica di Muggia in programma alle ore 17.30.

L’importanza di chiamarsi Ernesto mette sotto la lente di ingrandimento l’ambiente salottiero della società Vittoriana, ma soprattutto il principio di verità e falsità degli avvenimenti e dell’identità dei personaggi. Grazie a un linguaggio ricco di equivoci che provoca situazioni comiche perfette, il testo invita a riflettere su come anche oggi le convenzioni influenzino le nostre vite e le nostre scelte.

“La commedia perfetta”, come da molti viene definito il capolavoro di Oscar Wilde, fu messa in scena dalla compagnia di Geppy Gleijeses la prima volta nel 2000, per due stagioni, con lo stesso Gleijeses nel ruolo di John Worthing, Lucia Poli in quello di Lady Bracknell e la regia di Mario Missiroli. La commedia non veniva messa in scena in un’edizione importante da tanti anni. Nel 2000 fu un successo strepitoso: è ancora il record di presenze al Teatro della Pergola di Firenze, al Teatro Goldoni di Venezia, al Franco Parenti di Milano e in tante altre sale. Ora, con la regia di Geppy Gleijeses e con la magnifica Lucia Poli, torna in scena una nuova edizione di questa perla del teatro mondiale.

Foto Tommaso Lepera