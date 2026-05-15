“Lo sapevi che a Udine…” è piena di curiosità? Gli studenti dell’Accademia Tiepolo raccontano le storie nascoste della città

Raccontare Udine con un linguaggio accessibile, curioso e contemporaneo, sfruttando lo sguardo creativo degli studenti dell’Accademia di Belle Arti Giambattista Tiepolo. Questo l’obiettivo del progetto sviluppato dagli studenti del terzo anno del corso di studi in Graphic Design per l’Impresa, che porterà, nelle prossime settimane, le storie più incredibili della città sugli schermi degli smartphone friulani.

I risultati del lavoro svolto, che verranno pubblicati sui canali social del Comune di Udine e trasmessi sui monitor istituzionali, sono stati presentati questa mattina alla presenza del Vicesindaco Alessandro Venanzi, del direttore generale dell’Accademia di Belle Arti di Udine Tiepolo Cristian Rizzi, della vicedirettrice Serena Selva, insieme al professor Ernesto Zanotti e a tutti gli studenti e le studentesse coinvolte.

I brevi video sono stati realizzati in motion graphic, cioè in grafiche digitali animate, e sono dedicati a curiosità, aneddoti e aspetti meno conosciuti della storia e dell’identità cittadina. Un modo per trasportare il patrimonio storico, architettonico e culturale di Udine in micro-racconti visivi, immediati e adatti ai linguaggi della comunicazione digitale contemporanea.

Ogni contenuto, della durata massima di circa venti secondi, si apre con la formula “Lo sapevi che a Udine…”, pensata per incuriosire e accompagnare il pubblico dei social alla scoperta di luoghi, personaggi e leggende che fanno parte della storia della città, ma che spesso restano fuori dai racconti più conosciuti. Tra i molti “racconti nascosti” che animeranno i canali Facebook e Instagram del Comune di Udine, la storia di Romeo e Giulietta, Florean e Venturin, la casa più antica della città, un edificio di oltre 700 anni fa, il leone murato di piazza Libertà, la storia di Arturo Malignani, e tanti altri ancora.

Il progetto unisce creatività e promozione del territorio, offrendo materiali utili per la comunicazione turistica della città. I video, inoltre, sono stati realizzati in doppio formato, sia orizzontale, adatto a siti web, monitor e YouTube, sia verticale, pensato per piattaforme come Instagram e Facebook tramite Reels, Shorts e Stories.

“Comunicare una città e il suo patrimonio culturale è fondamentale, perché significa renderla riconoscibile, viva e capace di parlare sia a chi la visita sia a chi la abita ogni giorno”, dichiara il vicesindaco e assessore al turismo Alessandro Venanzi. “Questa è una bella iniziativa perché unisce il lavoro di un centro di formazione importante per Udine, come l’Accademia Tiepolo, alla promozione della città in ottica turistica. E lo fa in un modo nuovo attraverso vicende veramente poco note. Grazie all’occhio moderno dei ragazzi e delle ragazze dell’Accademia avremo a disposizione materiali nuovi e immediati per raccontare Udine attraverso le sue peculiarità, comprese quelle che forse nemmeno molti cittadini udinesi, o chi vive la città quotidianamente, conoscono davvero”.

“Vedere un progetto nato all’interno di un insegnamento dell’Accademia trasformarsi in uno strumento concreto di comunicazione per la città di Udine è motivo di grande orgoglio. Udine Stories racconta non solo il patrimonio culturale del territorio, ma anche il talento, la creatività e la professionalità dei nostri studenti e delle nostre studentesse. Il progetto nasce dall’intuizione del nostro corpo docente di rispondere a un’esigenza reale della città. È un esempio concreto di come la formazione artistica possa dialogare con le istituzioni attraverso linguaggi contemporanei”, commenta la vicedirettrice dell’Accademia Serena Selva.