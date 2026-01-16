Lo straordinario caso del fumetto a Pordenone venerdì 16 gennaio la presentazione del podcast

Venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 21:00, l’Arci Cral di San Vito al Tagliamento ospiterà la presentazione del podcast COMICS FROM NAON – Lo straordinario caso del fumetto a Pordenone, prodotto da Viva Comix e distribuito da La Tempesta Podcast. L’ingresso è libero e gratuito. La serata propone un’occasione unica per esplorare una storia che parte da una città apparentemente “di provincia” e arriva a raccontare come Pordenone sia diventata un laboratorio di creatività alternativa, musicale e fumettistica, capace di influenzare il panorama artistico italiano.

A dialogare con il pubblico ci sarà l’autrice del podcast, Paola Bristot, docente presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, fondatrice di Viva Comix e direttrice artistica del Piccolo Festival Animazione. Accanto a lei, l’ospite speciale Marco Tonus, fumettista e grafico pordenonese, vincitore del Premio Satira 2021, fondatore di Mataran. Insieme racconteranno retroscena e curiosità della produzione del podcast e offriranno uno sguardo personale sulla scena artistica pordenonese, fatta di fumetto, musica e cultura underground.

COMICS FROM NAON racconta la storia del fumetto a Pordenone attraverso quattro casi emblematici. Si parte dal Gorilla bianco, l’opera di Davide Toffolo sulle pareti del Vicolo delle Acque e il corso fondato insieme a Emanuele Barison e Romeo Toffanetti; si prosegue con Il Fantasma di Cinemazero, dedicato ai luoghi e agli eventi culturali come le Giornate del Cinema Muto che hanno influenzato generazioni di autori e operatori; si indaga poi se Primo Carnera sia stato anche un disegnatore di fumetti, con il contributo del Professor Alessandro Rosa; infine, si racconta il caso della copertina di Magnus sparita durante la mostra a Villa Galvani nel 2004. Tra interviste, curiosità e aneddoti, il podcast mostra come Pordenone sia diventata un laboratorio creativo unico nel panorama artistico italiano.

L’iniziativa fa parte della programmazione culturale dell’Arci Cral, che da anni organizza eventi musicali, letterari, presta attenzione alla nuova scena comica e da quest’anno anche ai podcast. Sempre nell’ottica di valorizzare il confronto tra pubblico e autori, continuerà a raccontare storie sorprendenti come quella del fumetto a Pordenone.