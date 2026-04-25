LOREDANA BERTE’ in concerto a San Vito al Tagliamento il 12 agosto

Continuano i festeggiamenti per i 50 anni di carriera di Loredana Bertè, autentica leggenda vivente della musica italiana. Dopo il successo del tour “50 da Ribelle”, l’artista calabrese ufficializza oggi il suo atteso ritorno in Friuli Venezia Giulia. Con l’unica data regionale di “Ancora Ribelle – Summer Tour 2026”, la Bertè sarà protagonista sul palco di Piazza del Popolo, a San Vito al Tagliamento, il prossimo 12 agosto (inizio alle 21.00). Come il precedente, anche questo ciclo di concerti rappresenta il manifesto artistico della sua straordinaria carriera, con una scaletta che includerà tutti i suoi più grandi successi, inclusa la hit “Pazza”, Premio della Critica Mia Martini a Sanremo 2024. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di San Vito al Tagliamento, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, incluso nella rassegna Stelle d’Estate, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 10.00 di sabato 18 aprile. Info e punti vendita su www.azalea.it .

“L’incontro tra Loredana Bertè e la piazza di San Vito dà vita a un evento di grande valore culturale, capace di unire generazioni diverse in una serata unica e indimenticabile. – ha commentato l’Assessore alla Vitalità del Comune di San Vito al Tagliamento, Andrea Bruscia – Una grande artista, che è per tutti noi un simbolo di coraggio, libertà e verità. Per questo la sua musica rappresenta un grande patrimonio artistico che continua a parlare al presente.”

Loredana Bertè, libera e sincera, porta in scena tutto il suo mondo, la sua spregiudicatezza, il desiderio costante di ribellarsi ai pregiudizi e preconcetti ricordando che la musica è sempre stata la sua salvezza. In ogni concerto riempie la scena donando tutta sé stessa, a livello vocale e di interprete, con un repertorio che va da “Sei bellissima” a “Folle città”, passando da “Il mare d’inverno” e “Dedicato”, da “Non sono una signora” a “E la Luna bussò”. Nella scaletta non mancano gli ultimi successi come “Cosa ti aspetti da me”, “Figlia di…”, “Non ti dico no” e ovviamente “Pazza”, per uno show che riesce a unire le generazioni. Uno scrigno ricco di canzoni memorabili, immagini del passato, suoni del presente, visual e voglia di futuro per quella bambina che voleva essere regina e nel suo personalissimo modo lo è sicuramente diventata. Sul palco di San Vito al Tagliamento Loredana sarà accompagnata dalla sua inseparabile e potente Bandabertè.



LOREDANA BERTÉ

“Ancora Ribelle – Summer Tour 2026”

12 agosto 2026, ore 21.00 – SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN), Piazza del Popolo

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone dalle 10.00 di sabato 18 aprile. Info e punti autorizzati su www.azalea.it