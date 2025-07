L’organista Jan Vermeire alla Basilica di Aquileia e a Sveta Gora

Terzo appuntamento della rassegna 2025 con i Concerti in Basilica, organizzati dalla Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia e dal Coro Polifonico di Ruda. E sarà ancora un appuntamento dedicato alla musica d’organo, con il belga Jan Vermeire ospitato venerdì 18 luglio alle 20.45 dalla Basilica di Aquileia ed il giorno prima, giovedì 17 luglio alle 17.30, dal santuario sloveno di Sveta Gora, in una doppia data transfrontaliera in piena sinergia con Go!2025.

Vermeire, organista titolare della moderna Nostra Signora delle Dune, ribattezzata anche Cattedrale della Luce, di Koksijde in Belgio, trasporterà i partecipanti nel 1723, a Lipsia, dove il consiglio comunale è alla ricerca del nuovo direttore del coro cittadino. E gli sfidanti sono Georg Philipp Telemann, Christop Graupner e Johann Sebastian Bach, in un vero e proprio concorso che rivoluzionerà la musica europea. Vermeire stesso è uno dei più esperti esecutori della musica di Bach, tanto da aver avviato durante la pandemia da Covid-19 il progetto BACH InteGRAAL, mirato ad eseguire l’opera d’organo completa del compositore tedesco.

“Per noi è sempre un grande piacere ospitare organisti illustri da ogni parte d’Europa, in un capitolo importante della nostra rassegna concertistica dedicato alla musica d’organo” spiega il direttore della Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia Andrea Bellavite “e ci rende particolarmente orgogliosi la collaborazione transfrontaliera con Sveta Gora, in unione d’intenti con i messaggi che la Capitale Europea della Cultura ci trasmette ogni giorno. La musica in questo caso si fa ponte per unire due luoghi sacri di questo territorio, in passato diviso ma ora nuovamente unito grazie a cultura, fede e ai popoli che da secoli lo abitano”.

I due appuntamenti sono ad ingresso gratuito senza necessità di prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Tutte le informazioni si possono trovare su www.basilicadiaquileia.it