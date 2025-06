Los Putos Makinas a Udine per Terminal25 con Tutti Frutti

È tutto pronto per la nuova edizione del Festival Terminal, organizzato da nove anni da Circo all’inCirca e cooperativa Puntozero con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine, del MiC – Ministro Italiano della Cultura, di Fondazione Friuli e Promoturismo FVG. Il primo fine settimana si preannuncia un’esplosione di energia, spettacolo e divertimento, ancora una volta al parco Moretti di Udine, dove tutti i giorni sarà presente anche l’area food&drink grazie alla collaborazione con CasAupa e Menti Libere. Da venerdì 13 a domenica 15 giugno, (primo weekend del Festival che poi proseguirà fino al 22 giugno) Parco Moretti si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove si incontreranno circo contemporaneo, musica dal vivo, laboratori, arte e convivialità. Un mix coinvolgente, pensato per tutte le età.

VENERDÍ 13 GIUGNO TORNANO I LPM – Si entrerà in tendone alle 20, per i saluti di benvenuto, a seguire saranno i “Los Putos Makinas” ad aprire il festival. Il collettivo francese torna a Udine con un nuovo spettacolo e addirittura tre repliche, dopo il successo del 2023: Tutti Frutti – ospitato dal tendone, con i biglietti disponibili online e in loco – sarà un mix vivace e vorticoso. Lo spettacolo è una sorta di insalata di ingredienti improbabili, ben cosparsi di spontaneità e logica assurda. Una formula esplosiva per far ridere e allo stesso tempo digrignare i denti. Una satira sociale del potere e del dominio tra protagonisti, ognuno più megalomane ed egocentrico dell’altro. Ossessionati dalla giocoleria e dalla manipolazione di oggetti di ogni tipo, si lasceranno andare a una buffoneria euforica! A seguire, alle 21.30, nell’arena del parco Moretti, prenderà il via il grande concerto di apertura con i ritmi vibranti della North East Ska*Jazz Orchestra, un’esibizione gratuita che promette di far muovere anche i più timidi.

SABATO 14 GIUGNO LABORATORI ED EVENTI PER TUTTE LE ETÀ – Sabato 14 giugno il festival prenderà il via già dal pomeriggio. Dalle 15.30 inizierà il “Disco Soup Day”, una giornata dedicata alla sostenibilità alimentare in collaborazione con Slow Food Friuli, tra laboratori creativi, come Disco Dye (alle 16), incontri sullo spreco alimentare (Soup-erare lo spreco, alle 17) e un aperitivo gratuito (alle 18), il pomeriggio unirà gusto e sostenibilità. Dalle 16 adulti e bambini si immergeranno nell’universo del circo con “Scopri il cricket”, esperienza interattiva a cura di Circo all’inCirca. Il parco Moretti ospiterà anche il Circolo del circo: un innovativo salotto culturale itinerante ideato dall’associazione Madame Rebiné in collaborazione con l’associazione DOCC – Documentazione per il Circo Contemporaneo, nato con l’obiettivo di valorizzare il lavoro di divulgazione che l’associazione DOCC svolge a Torino dal 2022. Lì sarà possibile visitare la mostra-biblioteca “Hugo & The Flying Zacchini”: un viaggio poetico nella storia del primo “uomo cannone” italiano. Alle 18.30, la compagnia spagnola Planeta Trampolí porterà in scena “Back to classic”, spettacolo acrobatico adatto a tutti. Alle 19.30, sotto il tendone, tornerà l’energia di Tutti Frutti con Los Putos Makinas (biglietti online o in loco). La serata poi continuerà alle 20.30 con Ákri, performance di ricerca intensa e suggestiva firmata da Manel Rosés, per chiudersi alle 21 con il dj set di Breakatonia, nel cuore del parco.

TANTI EVENTI ANCHE DOMENICA 15 GIUGNO – Domenica 15 giugno comincerà, dalle 10, con un Silent Reading che inviterà a una lettura collettiva e silenziosa all’aria aperta, mentre nello stesso orario prenderà il via il laboratorio di fotografia narrativa, “Foto-acrobazie dentro di me”, con Chiara Turco (su prenotazione). Il pomeriggio sarà un susseguirsi di attività: laboratori creativi per riutilizzare vecchie magliette con la Sartoria Sociale “Il Fîl” (alle 15:30), il mercatino vintage Pan&Gaban a cura di Caritas (16.30-18), letture per bambini (Impronte di voce, alle 16:30) e proseguirà la mostra “Hugo & The Flying Zacchini”. Torneranno anche i viaggi onirici di Audiobus (14.50, 15.50 e 16.50). A chiudere il pomeriggio sarà un doppio appuntamento acrobatico: alle 18 ritorneranno i salti e le evoluzioni di Back to classic. Alle 19, per chi se lo fosse perso o vorrà rivederlo, ci sarà l’ultima replica del vulcanico “Tutti Frutti”, sotto il tendone. Infine, alle 20, tornerà Ákri, e a seguire, dalle 21, si ballerà ancora con il dj set di Railster, per chiudere in bellezza.

INFO SUGLI SPETTACOLI – Gli spettacoli all’aperto saranno a ingresso gratuito e senza bisogno di prenotazione (salvo quando indicato). Si consiglia di portare un asciugamano per distendersi sull’erba. Quelli sotto al tendone saranno a pagamento (intero 8 euro; under 30, 5 euro). I biglietti potranno essere acquistati da un’ora prima dello spettacolo alla biglietteria al Parco Moretti, oppure online su VivaTicket (su www.terminal-festival.com nelle schede relative a ogni spettacolo). Maggiori informazioni sono disponibili su www.terminal-festival.com oppure all’infopoint aperto da lunedì a venerdì dalle 17; sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 21. In caso di maltempo, quando possibile, gli spettacoli si terranno nel tendone del Circo all’inCirca situato all’interno di Parco Moretti. Qualora non fosse possibile, gli spettacoli saranno riprogrammati nei giorni seguenti. Le comunicazioni avverranno attraverso le pagine social di Terminal.

IL FESTIVAL 2025 – Quest’anno Terminal, ideato da Circo all’inCirca e Puntozero, ha ricevuto il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine, MiC – Ministro Italiano della Cultura, Fondazione Friuli e Promoturismo FVG; ospita un evento che ha ricevuto anche il sostegno Interreg – Italia-Slovenija. Il progetto di sviluppo artistico è realizzato in collaborazione con numerose realtà nazionali e locali e fa parte della rete regionale “Intersezioni” e di quella nazionale “Talea. L’illustrazione di Terminal25 è stata realizzata da Jacopo Riccardi.