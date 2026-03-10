LP in concerto al No Borders Music Festival domenica 12 luglio 2026

La 31ª edizione del No Borders Music Festival si apre con un annuncio internazionale di grande richiamo: la cantautrice statunitense LP tornerà a esibirsi nello straordinario scenario naturale dei Laghi di Fusine, Tarvisio (UD) per un concerto in programma domenica 12 luglio alle ore 14.00

Da oltre trent’anni il No Borders Music Festival rappresenta uno degli appuntamenti musicali più suggestivi, capace di coniugare grandi protagonisti della scena internazionale con paesaggi alpini di incomparabile bellezza, promuovendo un dialogo culturale senza confini nel cuore delle Alpi Giulie.

LP, tra le voci più riconoscibili e amate della scena internazionale contemporanea, ha raggiunto il successo globale con la hit Lost On You, brano che ha conquistato il primo posto in 18 Paesi e contribuito a superare i 3 miliardi di stream complessivi, accompagnando tournée sold out in oltre 150 città nel mondo.

Il concerto ai Laghi di Fusine sarà l’occasione per ascoltare dal vivo, tra gli altri, i brani dell’ultimo album, Love Lines, il settimo lavoro in studio dell’artista: un progetto luminoso e intenso, influenzato dalla luce e dall’energia della California e attraversato da un ampio spettro di sonorità. Dal potente singolo Golden alle ballate più intime come One Like You, fino alle atmosfere rock di Love Song, il live sarà un’esperienza emozionante e coinvolgente.

Dopo un periodo dedicato alla scrittura e alla ricerca personale, LP ha lavorato al disco tra Grand Cayman e Palm Springs insieme a collaboratori di rilievo quali Ashton Irwin (5 Seconds of Summer), Andrew Martin (Palaye Royale) e il produttore e cantautore nominato ai GRAMMY Matthew Pauling.

L’appuntamento di domenica 12 luglio alle ore 14.00 ai Laghi di Fusine inaugura ufficialmente la 31ª edizione del No Borders Music Festival, confermandone ancora una volta la vocazione internazionale e l’unicità del dialogo tra musica e natura.

Sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Ministero della Cultura, Credit Agricole, BIM, Comune di Tarvisio, Comune di Chiusaforte, Allianz Assicurazioni, Birra Kozel, Petra Molino Quaglia, Monograno Felicetti, FVG Strade, Autonord Fioretto, Arriva Udine, Idroelettrica Valcanale e K-Array. Media Partner Radio Deejay, Radio Capital, Sky Arte.

LP

DOMENICA 12 LUGLIO 2026 (apertura ore 11:00; inizio concerto ore 14:00)

LAGHI DI FUSINE – TARVISIO (UD)

Prezzi dei biglietti: posto unico € 50,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 11:00 di martedì 10 marzo 2026 online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone