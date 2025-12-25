Luca Carboni a Villa Manin venerdì 10 luglio 2026

Dopo l’attesissimo grande ritorno di Luca Carboni alla musica dal vivo nei palazzi dello sport, l’artista bolognese annuncia per l’estate 2026 nuove date di “RIO ARI O LIVE”, attesa tournée che lo vedrà protagonista nei festival, anfiteatri e nei luoghi storici di straordinaria bellezza della nostra penisola. Il tour estivo del cantautore vedrà anche un’esclusiva data in Friuli Venezia Giulia, in programma il prossimo venerdì 10 luglio 2026 nella splendida Villa Manin di Codroipo. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl in collaborazione con Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG, Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, PromoTurismo FVG e Città di Codroipo, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 16.00 di martedì 23 dicembre. Tutte le info su www.azalea.it .

“RIO ARI O”, che dà il nome al tour, è il primo suono della voce dell’artista arrivato agli ascoltatori, ancora prima delle parole in “Ci stiamo sbagliando ragazzi”, la canzone che apre il suo primo disco “… intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film”.Un suono che è diventato un simbolo distintivo del cantautore bolognese. In questa nuova tappa del suo viaggio live Luca Carboni porta in scena un grande racconto tra musica, immagini e parole con le canzoni del suo lungo viaggio, alternando momenti di grande festa ad altri di intimità acustica.

Luca Carboni, nato a Bologna nel 1962, è uno dei cantautori più rappresentativi della musica italiana contemporanea. Dopo gli esordi nei circuiti alternativi bolognesi e l’esperienza con i Teobaldi Rock, viene notato da Lucio Dalla e dagli Stadio, con cui avvia le prime importanti collaborazioni come autore. Debutta da solista nel 1984 con “… intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film”, imponendosi per uno stile intimo, ironico e generazionale. Il grande successo arriva nel 1987 con l’album “Luca Carboni”, trainato da brani iconici come “Silvia lo sai” e “Farfallina”. Seguono dischi fondamentali come “Persone silenziose” e “Carboni”, che ne consolidano la popolarità. Capace di unire profondità emotiva e linguaggio popolare, Carboni attraversa gli anni Novanta con hit come “Mare mare” e “Ci vuole un fisico bestiale”. Parallelamente alla musica coltiva la pittura e la scrittura, pubblicando libri e progetti multimediali. Negli anni Duemila alterna album di inediti, tour di successo e omaggi alla canzone d’autore italiana. Con oltre quarant’anni di carriera, Luca Carboni resta una voce autentica e riconoscibile della musica italiana, capace di raccontare il tempo che cambia con leggerezza e sincerità.

L’annuncio del live di Luca Carboni a Villa Manin segue quelli delle scorse settimane dei concerti di Claudio Baglioni (3 luglio), Negramaro (27 luglio) e Il Volo (31 luglio). Info e biglietti su www.azalea.it .