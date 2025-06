Luchè a Monfalcone domenica 24 agosto

Dopo il successo della scorsa estate torna a Monfalcone il Generation Young Festival. Star dell’edizione 2025 della rassegna sarà Luchè, artista fresco di un memorabile concerto allo Stadio Diego Maradona di Napoli davanti a 40 mila persone nei giorni scorsi, pronto ora a riportare il rap in giro per l’Italia con il suo “Summer Tour”, che lo vedrà protagonista sui palchi dei principali festival estivi, fra cui quello monfalconese, nel concerto in programma domenica 24 agosto alle 21.30 in Piazza della Repubblica. I biglietti per l’evento saranno in vendita sui circuiti Ticketone e Ticketsms dalle 14.00 di venerdì 13 giugno. Info e punti autorizzati su www.azalea.it . A ingresso libero sarà invece la serata in programma il giorno precedente, sabato 23 agosto (sempre alle 21.30), con il set di DJ Matrix, che farà ballare Piazza della Repubblica assieme a Matt Joe, special guest della serata.

Un ritorno live molto atteso per Luchè dopo il successo riscosso con l’ultimo tour, che ha visto il rapper incendiare le venue con tutta la forza che solo un artista del suo calibro può mettere in moto durante un grande show. Un uragano di stile pronto a regalare al pubblico dei concerti indimenticabili grazie alla sua imponente discografia, che negli anni l’ha reso uno dei protagonisti incontrastati della scena rap italiana. Lo scorso 16 maggio l’artista ha pubblicato il suo nuovo album “Il mio lato peggiore”, lavoro in cui il rapper abbandona ogni maschera e si mette a nudo, pronto a raccontare una parte di sé ancora più intima e riflessiva. Un ritorno potente e senza compromessi, con un sound dal respiro internazionale, da sempre suo tratto distintivo, che ne fa un unicum nella scena musicale italiana. Anticipato dal singolo “Anno Fantastico” con Tony Boy e Shiva, l’album vede un ritorno a sonorità più street, crude e autentiche, senza rinunciare, però, a brani conscious, riflessivi e profondi, dove l’icona dell’urban italiano alza ancora di più l’asticella, spingendosi sempre oltre. L’artista è pronto a portare la potenza della sua nuova musica e l’imponente discografia che lo ha elevato nell’Olimpo del rap italiano sui palchi dell’estate per uno show che si annuncia leggendario. Luchè, tra i padri dell’urban nazionale, con le sue barre riesce sempre a conquistare tutti, spaziando e dimostrando che non c’è limite né confine territoriale alla sua musica. Una cifra stilistica impossibile da non riconoscere, che mette insieme una street credibility con pochi pari e, allo stesso tempo, una grande trasversalità dal respiro internazionale.

“Il Generation Young Festival non è soltanto un evento musicale di grande richiamo, ma uno spazio di incontro, ascolto e condivisione per le nuove generazioni – rileva il sindaco di Monfalcone, Luca Fasan – È l’espressione concreta della nostra visione di Monfalcone come città che mette i giovani al centro della propria crescita culturale, attenta alle loro esigenze e al loro linguaggio. La presenza di artisti emergenti e di nomi affermati come Luchè e Dj Matrix testimonia la volontà di costruire un dialogo tra tradizione e innovazione, offrendo ai ragazzi occasioni autentiche per esprimere talento e creatività. Monfalcone vuole essere protagonista attiva di un percorso di rinnovamento culturale che coinvolge tutto il territorio. Siamo convinti che questa edizione contribuirà a rafforzare ancora di più il legame tra la città e i suoi giovani.“

“Sono entusiasta di annunciare un evento – dichiara il consigliere comunale con delega alle politiche giovanili Riccardo Brigante – che rappresenta una vera e propria festa per le nuove generazioni della nostra città: il Generation Young Festival, che si terrà a Monfalcone il 23 e 24 agosto, in una giornata pensata per dare spazio alla musica, alla creatività e alla voce dei ragazzi del nostro territorio. Un ringraziamento alla Regione per il sostegno e per il patrocinio che non ci ha mai fatto mancare sin dalla prima edizione credendo sempre in questo progetto, oltre a tutte le realtà coinvolte.”

Sabato 23 agosto 2025 – DJ MATRIX special guest Matt Joe INGRESSO LIBERO

Domenica 24 agosto 2025 – LUCHÈ – “Summer Tour”

MONFALCONE (GO) – Piazza della Repubblica, ore 21.30