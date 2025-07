LUCHÈ in concerto il 24 agosto a Monfalcone

Il “LUCHÈ SUMMER TOUR” vedrà quest’estate l’icona del rap calcare i palchi dei festival, portando tutta la sua potenza ed energia come solo un artista del suo calibro sa fare. Si aggiungono due nuove date al calendario: il 24 agosto al Generation Young Festival di Monfalcone (GO) e il 26 agosto al Benevento Città Spettacolo.

Questi nuovi appuntamenti arrivano dopo l’annuncio dei live nei palasport del “LUCHÈ ARENA TOUR” previsti in inverno e svelati alla vigilia del concerto evento nello stadio della sua città.

Il 5 giugno 2025, infatti, Luchè ha riscritto le regole dei rap show con un live allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli che ha lasciato tutti i presenti senza fiato: una produzione imponente, un impatto visivo da grande evento internazionale, un racconto in musica che ha celebrato la sua carriera e consacrato ancora una volta l’importanza che ha per la sua città.

L’artista è salito sul palco in uno stato di grazia assoluto, con una presenza scenica e una forza emotiva che hanno trasformato il concerto in un manifesto del rap italiano, grazie anche all’alternanza tra momenti più intimi e lo sfoggio di grandi banger ed episodi street, scanditi anche dalle sonorità portate sul palco dalla band e di un dj sul palco. Davanti ad uno stadio gremito, che ha cantato uno per uno tutti i brani in scaletta, ha dimostrato di essere non solo un’icona ma un vero e proprio riferimento culturale. E se a questo aggiungiamo la presenza di visual spettacolari, una scenografia importante e una regia curata nei minimi dettagli, si ha come risultato un evento rap tra i più alti mai visti in Italia.

Oltre agli opening djset esclusivi di Jesa e Night Skinny, al suo fianco, ieri sera, il rapper ha voluto alcuni dei nomi più caldi della scena: Shiva, Tony Boy, Paky, Nerissima Serpe, CoCo, Kaash Paige, a cui si sono uniti a sorpresa, Geolier e Rose Villain.

Le prevendite per Benevento e Monfalcone saranno disponibili online da oggi, martedì 17 giugno, alle ore 14.00. Info biglietti su http://www.vivoconcerti.com/.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Intanto continua il successo di “NESSUNA”, brano intimo e struggente ancora in Top 5 e che ha da subito conquistato i fan di Luchè ed è riuscito immediatamente a farsi spazio nella Top 50 Italia di Spotify (13 giorni consecutivi in Top 5 e 4 giorni alla #1) e nella Hot 50 Italia di TikTok (con più di 83mila contenuti generati), fino a raggiungere, insieme a “GINEVRA”, la vetta di queste chart. Entrambi i brani sono contenuti nel nuovo album “IL MIO LATO PEGGIORE” (https://wmi.lnk.to/ilmiolatopeggiore; Warner Music Italy), che ha trovato un grande apprezzamento ed elogi da parte di pubblico e critica.

LUCHÈ, tra i padri dell’urban nazionale, con le sue barre riesce sempre a conquistare tutti, spaziando e dimostrando che non c’è limite né confine territoriale alla sua musica. Una cifra stilistica impossibile da non riconoscere, che mette insieme una street credibility con pochi pari e, allo stesso tempo, una grande trasversalità dal respiro internazionale.