LUKA SULIC il 19 luglio al Castello di San Giusto a Trieste

Conta 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube, oltre 100 milioni di ascolti su Spotify, 1 milione e mezzo di follower tra Facebook e Instagram, LUKA SULIC,star mondiale del violoncello, è uno dei più apprezzati e amati musicisti strumentali del nuovo millennio, in grado di far convivere la musica classica con la musica contemporanea.

Dopo il successo planetario per dieci anni con i 2Cellos, assieme all’amico e collega Hauser, che lo ha visto protagonista in tutto il mondo dalla Royal Albert Hall al Madison Square Garden passando per la Sydney Opera House, anche la carriera solista di LUKA SULIC è partita sotto la stessa stella: la sua trasposizione integrale de “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi per violoncello e “Life”, il suo primo album da compositore, hanno debuttato in vetta alla classifica mondiale della musica classica contemporanea di Billboard.

Dopo il primo tour invernale nei principali teatri in Europa e in Giappone, LUKA SULIC annuncia una serie di selezionati appuntamenti estivi che lo porteranno, assieme alla sua strepitosa band, in alcuni dei principali festival europei: sabato 19 luglio inaugurerà la serie di concerti in programma al Castello di San Giusto a Trieste, organizzata da VignaPR e Good Vibrations Entertainment per “Trieste Estate 2025”. I biglietti sono in vendita online su Eilo.it, Ticketone.it, Eventim.si, al Ticketpoint di Trieste e in tutti i punti vendita autorizzati.

Accompagnato sul palco dall’Acies String Quartet e dal pianista carsolino Simon Kravos, una formazione pensata per creare un mondo sonoro unico ed evocativo, Luka Sulic proporrà un concerto che tocca le sue tre anime: quella da compositore, quella da interprete classico e quella da travolgente performer rock.

Le basi musicali di Luka Šuli? si fondano su una capacità compositiva originale e su una abilità innata nel curare gli arrangiamenti strumentali e LIFE segna il suo debutto come compositore e arrangiatore. Fin da giovanissimo ha cominciato a concepire musica per violoncello solista e da sempre è attratto dalla potenzialità espressiva delle ricche sonorità prodotte da un’orchestra d’archi – un suono in grado di trascinare l’ascoltatore verso profondità emotive senza eguali. I brani di LIFE sono nati gradualmente, dall’evoluzione di idee cullate e nutrite in anni di studio e poi di esperienza, sempre ad altissimi livelli, fino a diventare il mondo musicale che Luka ha immaginato per questo album.

“Nella tradizione Classica – dice il musicista – spesso non c’è abbastanza enfasi sulla necessità di lasciare spazio alla creatività durante gli anni di apprendimento. Strutture rigide e tecnica imposta diventano così un ostacolo per la libertà creativa. Puoi imparare il mondo immergendoti nella maestosità di Beethoven e Dvorak, ma impari tantissimo anche da Max Martin!” [ndr: uno dei compositori e produttori che ha contribuito a definire il suono della musica pop contemporanea, collaborando alla scrittura di hit per artisti come Ed Sheeran, Taylor Swift, Katy Perry, Justin Timberlake, Britney Spears, Backstreet Boys e altri]. E conclude: “È davvero importante mantenere una mente aperta, per non spegnersi durante il processo creativo”.

LUKA SULIC

SABATO 19 LUGLIO 2025 (inizio ore 21:00)

CASTELLO DI SAN GIUSTO – TRIESTE

Poltronissima Platinum € 50,00 + dp

Poltronissima Gold € 42,00 + dp

Poltronissima numerata € 33,00 + dp

Biglietti in vendita online su Eilo.it, Ticketone.it, Eventim.si, al Ticketpoint di Trieste e nei punti vendita autorizzati Ticketone.