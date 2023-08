Lunedì 14 agosto due musicisti ucraini a Villa Tissano

In arrivo un nuovo evento internazionale al festival di musica e territori Nei Suoni Dei Luoghi, giunto alla 25° edizione. Lunedì 14 agosto (inizio alle 21.00) sarà il bellissimo contesto di Villa Tissano, storica dimora nobiliare sita in comune di Santa Maria la Longa, a ospitare due musicisti ucraini dal sicuro avvenire, ovvero il Duo Shutko, formato da Nazar Shutko al violino e da Roman Shutko al pianoforte. I due trasporteranno il pubblico in un viaggio musicale con un programma di Bazzini, Ernst/Schubert, Igudesman, Liszt, Shutko, Skoryk.

Il concerto è a ingresso libero, dopo lo spettacoloseguirà una degustazione di vini tipici locali.

Il programma completo del festival è visitabile su www.neisuonideiluoghi.it .

Un match tutto musicale, dove i due “sfidanti” – in questo caso fratelli – disputeranno la loro partita a colpi di note. Nessuna aggressività irosa in questo slam, dunque, ma soltanto un’elettrizzante escalation di virtuosismi funambolici, velocità stupefacenti e tavolozze sonore talmente varie e inaspettate da far sorgere il dubbio che possano essere prodotte da due sole mani. I due avversari hanno confezionato per noi i loro colpi migliori, ad esempio portando l’ironia spassosa e irresistibile del brano per violino di Igudesman a cui risponderà il pianista con Piano explosion, un pezzo composto da lui stesso e che già dal titolo pirotecnico promette una performance che ci lascerà a bocca aperta. Come in ogni duello che si rispetti, soltanto il finale ci svelerà chi uscirà vincitore, tenendoci fino ad allora con il fiato sospeso. Piccolo spoiler: siamo certi che il risultato metterà tutti d’accordo.

Prossimo appuntamento a Nei Suoni Dei Luoghi quello di giovedì 17 agosto a Aiello del Friuli con protagonista l’ensemble polacco Cuore Piano Trio.

Nei Suoni Dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, econ il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.

