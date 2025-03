L’Università di Udine rende omaggio a Bruno Pizzul con profonda gratitudine e ammirazione. Maestro di giornalismo, non solo sportivo, telecronista e gentiluomo, inventore di un linguaggio semplice e forbito, Pizzul è stato un simbolo orgoglioso della sua friulanità nel mondo. Un modello di educazione alla cultura e all’etica dello sport legata alla sua terra cui era profondamente legato. Nel 2015, quando l’Ateneo gli conferì la laurea honoris causa in “Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni”, intitolò la sua lezione “Terra amata e raccontata”.

«La comunità dell’Università di Udine – afferma il rettore Roberto Pinton – è profondamente addolorata per la perdita di uno straordinario friulano, un eccezionale professionista di grande cultura, non solo sportiva, che per altro padroneggiava a 360 gradi, di un modello per i giovani e non solo. È stato un ambasciatore in tutto il mondo della sua terra e dei suoi valori e un sincero amico di lunga data del nostro Ateneo. Pizzul ha rappresentato e continuerà ad esserlo una vera e propria autorità del microfono sportivo televisivo, un modello di giornalismo competente e dai toni civili. Porteremo sempre con noi il suo esempio di umanità, semplicità e il suo incarnare la funzione educativa dello sport».

Pizzul e l’Ateneo friulano

La cerimonia di conferimento della laurea honoris causa a Pizzul si svolse il 29 aprile 2015 nella sede di Gorizia dell’Ateneo. Il riconoscimento gli venne attribuito “per il contributo fornito come giornalista sportivo e radiotelecronista – recita la motivazione –, testimone privilegiato di una concezione etica del calcio che valorizza la dignità della persona e rifiuta la violenza enfatizzando il valore educativo dello sport, come promotore dei valori della friulanità e di una cultura sportiva fortemente radicata nel territorio”. L’elogio accademico (laudatio), intitolato “Lo sport tra emozione e comunicazione. In onore di Bruno Pizzul”, fu di Bernardo Cattarinussi. Alla cerimonia intervennero l’allora rettore Alberto Felice De Toni, la coordinatrice del corso di laurea magistrale in “Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni”, Nicoletta Vasta, e il direttore dell’allora Dipartimento di scienze umane che propose il conferimento, Mauro Pascolini.

Nel 2009–2010, sempre nella sede goriziana dell’Ateneo, Bruno Pizzul diresse il corso di perfezionamento “Sport news: teorie e tecniche del giornalismo sportivo”. Nel 2023 fu il testimonial della prima edizione del master “Amministrazione e gestione delle aziende sportive” consegnando i diplomi ai partecipanti.