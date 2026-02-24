Madame in Castello a Udine, 29 luglio 2026

Madame annuncia il Madame Tour Estate 2026. La cantautrice italiana, fra i talenti più luminosi delle ultime generazioni, annuncia il suo ritorno sulle scene con un tour che la vedrà protagonista nei festival, nelle arene e nelle venue più suggestive d’Italia. Dopo il grande successo del concerto tenuto a luglio 2023, l’artista vicentina tornerà anche in Friuli Venezia Giulia, nuovamente nello splendido scenario del Castello di Udine, per l’unico concerto regionale in programma il prossimo 29 luglio, con inizio alle 21.00.

I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Comune di Udine, inserito nel calendario di UdinEstate e Udine Vola, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 18.00 di venerdì 13 febbraio. Tutte le info su www.azalea.it .

Sui palchi dell’estate Madame, nome d’arte di Francesca Calearo, vicentina classe 2002, porterà tutti i suoi successi, canzoni che hanno conquistato un pubblico transgenerazionale e l’hanno caratterizzata come una delle artiste più originali, innovative e credibili degli ultimi anni. Cantautrice dalla scrittura intensa e personale, unisce urban, pop ed elettronica in uno stile diretto e identitario. Si fa conoscere dal grande pubblico con “Sciccherie”, brano virale che mette in luce un talento fuori dagli schemi. Nel 2021 partecipa al Festival di Sanremo con “Voce”, conquistando il Premio Lunezia e l’attenzione di critica e pubblico. Nello stesso anno pubblica l’album d’esordio “Madame”, certificato platino, con il quale si aggiudica la Targa Tenco, diventando la più giovane di sempre ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento. Tornata in gara a Sanremo nel 2023 con “Il bene nel male”, Madame ha confermato una scrittura capace di raccontare fragilità e contraddizioni contemporanee. Autrice ricercata e stimata, ha firmato brani per diversi protagonisti del panorama italiano e ha contribuito, come coautrice, alla vittoria al Festival di Sanremo 2024 con “La noia”, interpretata da Angelina Mango. Con milioni di streaming e numerosi riconoscimenti, rappresenta oggi una delle artiste più innovative e influenti della musica italiana.

MADAME

“Madame Tour Estate 2026”

29 luglio 2026 – UDINE, Castello – Ore 21.00

Biglietti in vendita su Ticketone dalle 18.00 di venerdì 13 febbraio. Tutte le info su www.azalea.it