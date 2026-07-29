MADAME in concerto al Castello di Udine mercoledì 29 luglio

È ufficialmente iniziato il MADAME TOUR ESTATE 2026 che vedrà la cantautrice italiana, fra i talenti più luminosi delle ultime generazioni, nuovamente protagonista nei festival, nelle arene e nelle venue più suggestive d’Italia. Dopo il grande successo del concerto tenuto a luglio 2023, l’artista vicentina tornerà anche in Friuli Venezia Giulia, nuovamente nello splendido scenario del Castello di Udine, per l’unico concerto regionale in programma mercoledì 29 luglio. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Comune di Udine, inserito nel calendario di UdinEstate e Udine Vola, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria di Piazza Libertàdalle 18.30, porte aperte alle 19.30 sempre dall’unico ingresso di Piazza Libertà e inizio concerto in programma alle 21.00. Tutte le info su www.azalea.it.

Lo show di Madame è costruito come un intenso viaggio teatrale ed emotivo, in cui musica, immagini e performance si fondono in un unico racconto. La scena, essenziale ma fortemente evocativa, è dominata da grandi tendoni bianchi che diventano schermi per visual e proiezioni, mentre la produzione live di Bias e gli interventi di Luca Narducci tra chitarre e tastiere accompagnano costantemente l’evoluzione dello spettacolo. L’apertura introduce subito il pubblico nell’universo di Disincanto, il nuovo album pubblicato ad aprile, alternando momenti di grande energia ad altri più intimi e riflessivi. I visual, le luci e le immagini amplificano il linguaggio diretto dei brani, mentre il concerto attraversa temi come l’identità, la fragilità, i rapporti familiari e la crescita personale. Tra i passaggi più intensi spiccano l’interludio teatrale dedicato al tema della famiglia, la raccolta esecuzione al pianoforte diSciccherie e una serie di momenti dal forte impatto scenico che trasformano il live in una vera esperienza narrativa. Non manca uno spazio di dialogo diretto con il pubblico, che rafforza il carattere autentico e personale dello spettacolo e ovviamente tutti i successi che l’hanno resa una delle artiste più dirompenti delle ultime generazioni, tra cui Quanto forte ti pensavo, Aranciata, Voce, Il bene nel male, Marea. Nel finale il ritmo cresce progressivamente fino a trasformare il concerto in una grande esplosione di energia condivisa, con i brani più amati del repertorio di Madame e un bis che chiude simbolicamente il racconto riportando il pubblico al punto di partenza di questo viaggio artistico ed emotivo.