Mahmood fa tappa a Lignano Sabbiadoro lunedì 12 agosto 

Dopo aver conquistato i club d’Europa con il suo “European Tour” (17 date in 10 Paesi, quasi tutte sold out), Mahmood fa tappa a Lignano Sabbiadoro con il suo “Summer Tour”, che lo vede protagonista dei più suggestivi festival estivi italiani, in attesa della tournée nei palazzetti italiani, prevista per ottobre 2024. L’appuntamento è quindi per domani, lunedì 12 agosto all’Arena Alpe Adria, evento di punta del calendario del Lignano Sunset Festival. Il concertò è andato tutto esaurito in prevendita, non verranno quindi venduti biglietti la sera dello spettacolo. Le porte al pubblico apriranno alle 18.30 mentre il live inizierà alle 21.30. Dalle 16.00 sarà fruibile l’area verde dell’Arena Alpe Adira, con zone ombreggiate e servizi igienici a disposizione del pubblico. L’evento è organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG.

Venerdì 14 giugno è uscito il nuovo singolo “Ra Ta Ta”, recentemente certificato disco d’oro, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. La tournée estiva sarà l’occasione per ascoltare dal vivo questa nuova canzone e i brani dell’album “Nei letti degli altri”. Mahmood, infatti, accompagnato dalla sua fidata band – che vede Francesco Fugazza alla chitarra, Marcello Grilli alla tastiera e Elia Pastori alla batteria – e dalle coriste Arya Del Gado e Debora Cesti, proporrà una scaletta con le sue canzoni più intime come “Cocktail d’amore” (disco d’oro), “Nel tuo mare” e la commovente “Stella cadente” fino alle più irriverenti “Neve dulle Jordan” e “Personale”. Non mancheranno anche i successi meno recenti, che con un tuffo nel passato ci regalano nuovi arrangiamenti di “Inuyasha”, “Brividi”, “Rapide” e molti altri, oltre alle attesissime “Soldi” e “Tuta Gold”.

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, Mahmood conta oggi 32 dischi di platino e 9 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero ed ha oltre 3,5 miliardi di stream totali all’attivo.

Il 2024 è per lui un anno all’insegna dei live, infatti, dopo aver intrapreso il tour europeo, e attualmente impegnato nel Summer Tour nei festival, l’autunno lo vedrà protagonista della tournée nei palazzetti.

Il calendario del Lignano Sunset Festival proseguirà con i live di Amon Amarth, Insomnium e Kanonenfieber (19 agosto), Tony Hadley (20 agosto), Loredana Bertè (22 agosto) e Marlene Kuntz (23 agosto). Info e biglietti su www.azalea.it. Info e biglietti su www.azalea.it .