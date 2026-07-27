Mannarino chiude la 32esima edizione del No Borders Music Festival

Si è conclusa con il concerto di Mannarino la rassegna musicale della 31ª edizione del No Borders Music Festival. Nello scenario dei Laghi di Fusine, migliaia di persone hanno preso parte all’ultimo appuntamento del cartellone musicale della manifestazione, che anche quest’anno ha portato artisti italiani e internazionali in alcuni dei luoghi più suggestivi del Friuli Venezia Giulia.

Alle 14.00 Mannarino è salito sul palco naturale dei Laghi di Fusine, tornando al No Borders Music Festival con uno spettacolo che ha attraversato le tappe più significative del suo percorso artistico, dai brani entrati nell’immaginario collettivo come Tevere Grande Hotel, Serenata Lacrimosa, Me So ‘Mbriacato, Fatte Bacià, fino ai lavori più recenti dall’album Primo Amore, confermando il forte legame costruito negli anni con il pubblico.

Tra le voci più autorevoli del cantautorato italiano contemporaneo, Mannarino ha saputo sviluppare un linguaggio musicale originale, nel quale convivono ricerca sonora, tradizione, influenze mediterranee e una scrittura poetica capace di affrontare temi universali. Un’identità artistica che ha trovato nella cornice dei Laghi di Fusine un contesto particolarmente significativo, in sintonia con la vocazione del No Borders Music Festival di creare esperienze in cui musica e paesaggio dialogano in modo naturale.

Con il concerto di Mannarino si conclude la programmazione musicale della trentunesima edizione del festival, che anche nel 2026 ha confermato la propria dimensione internazionale attraverso una proposta artistica capace di attraversare generi, culture e linguaggi, valorizzando al tempo stesso il patrimonio naturalistico del Friuli Venezia Giulia.

Foto: Simone Di Luca