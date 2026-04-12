Mannarino domenica 26 luglio 2026 ai Laghi di Fusine

Il No Borders Music Festival annuncia un nuovo protagonista, e un bellissimo ritorno, della sua 31ª edizione: Mannarino domenica 26 luglio 2026 alle ore 14:00 ai Laghi di Fusine (Tarvisio).

Considerato tra i più importanti artisti italiani contemporanei, Mannarino è l’erede della grande tradizione cantautorale di figure come Paolo Conte e Fabrizio De André. Grazie a una cifra stilistica originale, una rigorosa ricerca musicale e testi profondamente poetici, si è affermato come un modello non omologato per le nuove generazioni. Con i suoi primi quattro album ha firmato brani ormai entrati nell’immaginario collettivo come “Me so’ mbriacato”, “Statte Zitta” e “Vivere la vita”.

Con l’album Apriti Cielo arriva la consacrazione definitiva: Disco di Platino e un tour capace di superare le 150.000 presenze. Nel gennaio 2020 è il primo e unico artista italiano invitato come ospite d’onore al Musée d’Orsay.

Nel 2021 pubblica V, il progetto più politico e visionario della sua carriera, acclamato dalla critica per la ricerca sonora e per i temi affrontati — dalla natura al patriarcato, dall’animismo alla femminilità, fino al rapporto uomo-donna.

Negli anni successivi consolida il rapporto con il pubblico dal vivo con il “Corde Tour”, tra festival e teatri, dando vita a uno spettacolo essenziale e potente che conquista oltre 60.000 spettatori.

Tra il 2025 e il 2026 Mannarino inaugura una nuova fase del suo percorso artistico: dopo l’European Tour nei principali club del continente, l’8 maggio 2026 pubblica il nuovo album Primo Amore. Il disco segna l’inizio di un attesissimo ritorno live, con una fitta serie di concerti nei festival italiani da giugno a settembre 2026, a tre anni di distanza dall’ultima tournée estiva.

L’appuntamento ai Laghi di Fusine si inserisce perfettamente nello spirito del No Borders Music Festival, che da oltre trent’anni unisce musica e natura in contesti di straordinaria bellezza, offrendo al pubblico esperienze uniche e immersive.

Un ritorno attesissimo e un concerto destinato a diventare uno dei momenti più intensi dell’estate musicale 2026.

Sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Ministero della Cultura, Credit Agricole, BIM, Comune di Tarvisio, Comune di Chiusaforte, Allianz Assicurazioni, Birra Kozel, Petra Molino Quaglia, Monograno Felicetti, Autonord Fioretto, Idroelettrica Valcanale. Media Partner Radio Deejay, Radio Capital, Sky Arte.

MANNARINO

DOMENICA 26 LUGLIO 2026 (apertura ore 11:00; inizio concerto ore 14:00)

LAGHI DI FUSINE – TARVISIO (UD)

Prezzi dei biglietti: posto unico € 40,00 + ddp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 01 aprile 2026 online su Ticketone.it e dalle ore 11:00 di lunedì 06 aprile nei punti vendita autorizzati Ticketone