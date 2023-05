Come cambierà l’accesso a Udine nella settimana dell’Adunata

Nei giorni dell’Adunata il Comune di Udine ha stabilito alcune limitazioni alla circolazione stradale in città. Ecco le cartine riepilogative per le giornate di venerdì, sabato e domenica. Per tutte le informazioni aggiornate vi invitiamo a consultare il sito del Comune di Udine.

planimetria adunata venerdì e sabato

planimetria adunata domenica

Ulteriori limitazioni alla circolazione stradale:

Giovedì 11 maggio:

Di sospendere il mercato di via Riccardo Di Giusto;

Dalle ore 14.00 di giovedì 11 e fino alle ore 8.00 di lunedì 15 maggio:

Da venerdì 12 a domenica 14 maggio:

Dalle ore 8.00 di sabato 13 fino alle ore 3.00 di lunedi 15 maggio:

‘ FUC Srl ed a monte per Arriva Srl rispetto al piazzale stesso, destinato a convogliare il flusso di

persone diretto a viaggiare in treno;

compreso tra il piazzale della stazione ed il sottopasso di piazzale d’Annunzio, lato ferrovia;

piazzale D’Annunzio, con deviazione obbligatoria su via Marsala, eccetto imezzi di pronto socoorso

ed i bus del TPL ed i pullman dei gruppi alpini che hanno compleúato la sfilata venuti a recuperarli;

soccorso ed i bus del TPL ed il personale delle Ferrovie dello Stato munite di apposito pass aziendale;

Di riservare la facoltà al Comando di Polizia Locale di integrare, modificare e ampliare la portata del

presente provvedimento per far fronte ad esigenze impreviste ed imprevedibili all’atto della sua

adozione.

Dal venerdì 12 non sarà possibile muoversi con l’auto all’interno della zona rossa, quella più centrale; nella zona verde, compresa nella circonvallazione esterna, dove sarà possibile accedere a proprietà private o altri servizi essenziali come gli uffici pubblici.

