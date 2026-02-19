Maratona di New York, Sabato 21 febbraio a Fagagna

Udine, 20-09-2024 - Maratona di New York nuovo allestimento 2024 - Foto promozionali - Edoardo Erba / Rita Maffei LOCANDINA anno2024 testo di Edoardo Erba traduzione e adattamento di Paolo Patui regia Rita Maffei interpreti Daniele Fior e Marco Rogante produzione nuovo allestimento 2024 coproduzione CSS Teatro stabile di innovazione del FVG e Teatri Stabil Furlan in collaborazione con ARLeF – Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane spettacolo in lingua friulana- Foto © 2024 Alice BL Durigatto

Penultimo appuntamento della prima stagione teatrale di Fagagna, promossa dal Comune e dal Circuito ERT. Sabato 21 febbraio alle 20.45, in Sala Vittoria, va in scena Maratona di New York di Edoardo Erba, proposta in lingua friulana nella traduzione di Paolo Patui. Sul palco, diretti da Rita Maffei, saranno protagonisti Daniele Fior e Marco Rogante. Lo spettacolo è una coproduzione CSS Udine e Teatri Stabil Furlan, in collaborazione con ARLeF.

A vent’anni dalla fortunata versione interpretata da Claudio Moretti e Fabiano Fantini, rappresentata in oltre cento repliche, Rita Maffei riprende il copione di Erba in un nuovo allestimento affidato a due giovani attori friulani.

Due amici, di notte, in corsa nella campagna. Si stanno allenando per la gara amatoriale più famosa del mondo. Lunghe falcate nel buio e poche parole. Quelle che bastano per non essere soli, per ingannare la fatica. È quando il ritmo si fa più teso, quando il fiato comincia a mancare, che le parole prendono il sopravvento. Come un cronometro, il filo dei pensieri batte più forte. Ricordi comuni e comuni incomprensioni di due maratoneti che si ritrovano a fare i conti con sé stessi e con gli altri, col senso delle proprie azioni, con piccoli particolari che non tornano. Mentre il sudore scende più freddo e la milza comincia a far male, l’allenamento spensierato, allegro, esilarante, svolta verso una meta drammatica. Le immagini sfuocano nella nebbia e nel buio, i punti di riferimento si perdono, ansimano perfino le parole, presagi di una tragedia da cogliere nelle frasi spezzate, nell’affanno del respiro, nel cuore che pompa a vuoto…

La prima stagione teatrale di Fagagna terminerà il 24 marzo con Opera Locos, vincitore del premio Max 2019 come miglior spettacolo musicale spagnolo. Un viaggio divertente nelle arie operistiche più celebri insieme a cinque eccentrici cantanti.

