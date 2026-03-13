Maratonina di Udine 2026, aperte le iscrizioni

La macchina organizzativa della 26^ edizione della Maratonina Internazionale Città di Udine è già in movimento: si sono aperte, nei giorni scorsi, le iscrizioni alla celebre mezza, una delle competizioni più apprezzate, per il suo velocissimo itinerario, nel panorama nazionale. La sfida è in calendario per domenica 20 settembre e sarà disputata su un percorso diverso da quello del 2025, sperimentato nel 2013 e risultato molto gradito ai partecipanti. E si annuncia un’ulteriore, significativa novità: in occasione della Maratonina 2026 la FIASO – Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere promuoverà il primo Campionato di mezza maratona degli operatori sanitari, «iniziativa – dichiara il presidente dell’Associazione Maratonina Udinese, Paolo Bordon – che si pone come obiettivo la prevenzione e la promozione della salute». L’invito rivolto alla Federazione dall’AMU è stato accolto con favore e arricchirà dunque di un’importante componente il programma del lungo weekend udinese all’insegna dello sport, della socializzazione e appunto della salute. «Lo scopo – commenta ancora Bordon – è richiamare l’attenzione sull’importanza del benessere degli operatori della sanità e, più in generale, dell’adozione di corretti stili di vita e della prevenzione, leva fondamentale per la sostenibilità del servizio sanitario nazionale. Nei prossimi mesi saranno definiti gli aspetti organizzativi e le modalità di partecipazione».

Le iscrizioni sono effettuabili online, collegandosi alla pagina dedicata alla Maratonina di Udine sul sito endu.net.

La Maratonina, che negli anni ha registrato prestazioni di assoluto valore (per ben quattro volte la competizione maschile si è chiusa sotto i 60 minuti, con record segnato da Zersenay Tadese, 58’59”), ha regalato a molti atleti il primato personale: determinanti la scorrevolezza del percorso e la qualità organizzativa, da sempre punti di forza dell’appuntamento agonistico udinese. Allo spettacolo della mezza maratona si unirà anche quest’anno, come da tradizione, un fitto ciclo di iniziative, che si apriranno già la sera di venerdì 18 settembre con la cronoscalata Salita del Castello, per proseguire all’indomani con proposte all’insegna della socializzazione.