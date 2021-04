Maratonina Internazionale Città di Udine 3 ottobre 2021

Cambio di data per l’edizione 2021 della Maratonina Internazionale Città di Udine, che ritorna dopo la pausa forzata dello scorso anno e che era prevista per domenica 10 ottobre. Per evitare la sovrapposizione con un altro grande evento regionale, la Barcolana – anch’essa in calendario per il 10 ottobre -, in un’ottica di collaborazione l’Associazione Maratonina Udinese ha accolto la richiesta di modifica della sua programmazione.

Dopo una consultazione con la Regione, per evitare il rischio di altri accavallamenti, si è optato per un anticipo: la mezza maratona si correrà dunque la domenica precedente, 3 ottobre, con le modalità già previste, dunque con un tetto massimo di 500 atleti partecipanti e senza alcun evento collaterale – per evitare il rischio di assembramenti – tranne la Salita del Castello, cronoscalata a invito (con 21 uomini e 21 donne) che sarà disputata la sera di sabato 2 ottobre sulla rampa che porta appunto al colle del castello di Udine.

La Maratonina 2021 partirà da piazza I Maggio e si svilupperà su un itinerario rinnovato. Le iscrizioni si apriranno a breve: ne verrà data comunicazione attraverso le newsletter e i canali social.