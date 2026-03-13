Marco Masini live il 13 luglio a Rivignano

A grande richiesta, dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano presentato insieme a Fedez “Male Necessario” e l’uscita il 6 marzo del suo ultimo progetto discografico “Perfetto Imperfetto”, Marco Masini torna ad emozionare il suo pubblico dal vivo con “MARCO MASINI – LIVE 2026”. Alle 5 date evento di novembre nei grandi spazi dei palasport si aggiungono quindi nuovi concerti outdoor al via da luglio. L’unica data esclusiva in Friuli Venezia Giulia sarà il prossimo 13 luglio (inizio alle 21.00) nella Piazza Nuova Agorà del Friuli di Rivignano (Ud).

I biglietti per l’evento, organizzato da Azalea Sound srl, in collaborazione con il Comune di Rivignano Teor, la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 11.00 di giovedì 12 marzo. Tutte le info su www.azalea.it .

Oltre alle canzoni indimenticabili che sono entrate a far parte della storia della musica italiana in questi oltre 35 anni di carriera, il cantautore presenterà per la prima volta sul palcoscenico anche alcuni brani estratti dall’ultimo progetto discografico “Perfetto Imperfetto”. Il live sarà un insieme di canzoni, storie ed emozioni da vivere insieme, con la voce inconfondibile del cantautore che ha firmato brani indimenticabili della musica italiana capaci attraversare le generazioni.

“A nome dell’Amministrazione Comunale di Rivignano Teor, sono orgoglioso di annunciare che quest’anno, dopo molti anni di assenza di concerti di grande rilievo, il nostro comune ospiterà un evento musicale straordinario con un artista di fama nazionale: Marco Masini. – ha commentato il Sindaco del Comune di Rivignano Teor, Fabrizio Mattiussi – Il concerto rappresenterà il culmine di un weekend dedicato alla musica e alla street art, nell’ambito di un progetto culturale di ampio respiro finalizzato a rilanciare la nostra nuova piazza, la nuova agorà del Friuli. Marco Masini è un artista molto seguito nella nostra zona e si è recentemente distinto classificandosi ai primi posti dell’ultimo Festival di Sanremo. La sua presenza rende questo evento ancora più speciale.“

Nato a Firenze il 18 settembre 1964, Marco Masini eredita la passione musicale dalla famiglia materna. Negli anni ’80 inizia a collaborare con Giancarlo Bigazzi e Beppe Dati, lavorando a colonne sonore ed eseguendo la voce guida di “Si può dare di più” per il trio Morandi-Ruggeri-Tozzi. La svolta arriva nel 1990 al Festival di Sanremo, dove vince la sezione Novità con “Disperato” e conquista il Premio della Critica Mia Martini. Il suo album di debutto vende oltre 800.000 copie, includendo anche “Ci vorrebbe il mare“. In oltre 35 anni di carriera ha firmato brani indimenticabili come “Perché lo fai“, “Cenerentola Innamorata“, “Vaffanculo“, “T’innamorerai“, “Bella Stronza” e “L’uomo volante” (vincitore a Sanremo 2004), costruendo un legame profondo con il pubblico. Nel marzo 2026 partecipa alla 76ª edizione del Festival di Sanremo insieme a Fedez con “Male Necessario“, vincendo il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo.