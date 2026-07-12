MARCO MASINI lunedì 13 luglio 2026 a Rivignano Teor

A grande richiesta, dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano presentato insieme a Fedez “Male Necessario” e l’uscita il 6 marzo scorso del suo ultimo progetto discografico “Perfetto Imperfetto”, Marco Masini torna dal vivo con i concerti estivi di “MARCO MASINI – LIVE 2026”. Questa nuova tappa del viaggio musicale del cantautore toscano vedrà anche un unico esclusivo appuntamento in Friuli Venezia Giulia, in programma lunedì 13 luglio (inizio alle 21.00) nella Piazza Nuova Agorà del Friuli di Rivignano Teor (Ud).

I biglietti per l’evento, organizzato da Azalea Sound srl, in collaborazione con il Comune di Rivignano Teor, la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto la sera del concerto dalle 19.00. Porte aperte al pubblico alle 19.00 e inizio concerto previsto per le 21.00. Tutte le info su www.azalea.it .

Oltre alle canzoni indimenticabili che sono entrate a far parte della storia della musica italiana in questi oltre 35 anni di carriera, il cantautore presenterà per la prima volta sul palcoscenico anche alcuni brani estratti dall’ultimo progetto discografico “Perfetto Imperfetto”. Il live sarà un insieme di canzoni, storie ed emozioni da vivere insieme, con la voce inconfondibile del cantautore che ha firmato brani indimenticabili della musica italiana capaci attraversare le generazioni.

Nato a Firenze il 18 settembre 1964, Marco Masini eredita la passione musicale dalla famiglia materna. Negli anni ’80 inizia a collaborare con Giancarlo Bigazzi e Beppe Dati, lavorando a colonne sonore ed eseguendo la voce guida di “Si può dare di più” per il trio Morandi-Ruggeri-Tozzi. La svolta arriva nel 1990 al Festival di Sanremo, dove vince la sezione Novità con “Disperato” e conquista il Premio della Critica Mia Martini. Il suo album di debutto vende oltre 800.000 copie, includendo anche “Ci vorrebbe il mare“. In oltre 35 anni di carriera ha firmato brani indimenticabili come “Perché lo fai“, “Cenerentola Innamorata“, “Vaffanculo“, “T’innamorerai“, “Bella Stronza” e “L’uomo volante” (vincitore a Sanremo 2004), costruendo un legame profondo con il pubblico. Nel marzo 2026 partecipa alla 76ª edizione del Festival di Sanremo insieme a Fedez con “Male Necessario“, vincendo il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

