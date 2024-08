Marco Mengoni sabato 21 giugno 2025 allo Stadio Teghil di Lignano

Con 83 dischi di platino, 2.6 miliardi di streaming audio/video, 8 album in studio e 10 tour live in soli 15 anni di carriera, Marco Mengoni è uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana ed europea.

Dopo il tour negli stadi da tutto esaurito nel 2023 che si è concluso con il gran finale al Circo Massimo, Mengoni tornerà in tour nel 2025 nei principali stadi italiani e sono già oltre 400.000 i biglietti venduti! Oggi viene annunciata anche la Data Zero: prodotto da Live Nation Italia, il tour debutterà ufficialmente sabato 21 giugno 2025 allo Stadio Teghil di Lignano, sotto la regia di Fvg Music Live e VignaPR, in collaborazione con PromoTurismoFVG e il Comune di Lignano Sabbiadoro.

I biglietti per l’atteso concerto saranno in vendita a partire dalle ore 12:00 di lunedì 5 agosto 2024 online su Ticketone.it, Ticketmaster.it, Vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati.

Il 2023 è stato l’anno della consacrazione di Mengoni anche sul mercato internazionale: dapprima aggiudicandosi la 73esima edizione del Festival di Sanremo (la seconda in carriera dopo quella del 2013) con il brano Due Vite che gli ha permesso di incantare tutto l’Eurovision Song Contest conquistando il 4° posto generale e il premio per la miglior composizione. A maggio 2023, ha pubblicato Materia (Prisma), l’ultimo tassello della trilogia cinque volte platino Materia, un viaggio musicale iniziato a dicembre 2021 con Materia (Terra) e proseguito ad ottobre 2022 con Materia (Pelle) e nello stesso anno ha vinto il Nastro D’Argento per la miglior canzone originale con Caro amore lontanissimo (inedito di Sergio Endrigo). Nell’autunno del 2023, Mengoni è stato anche in tournée nei grandi palazzetti europei, con sold out a Bruxelles, Francoforte e Parigi.

Il tour “Marco Negli Stadi 2025” partirà dunque sabato 21 giugno con la data zero allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, farà poi tappa il 26 giugno a Napoli (Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT), per proseguire il 2 luglio a Roma (Stadio Olimpico), il 5 e il 6 luglio a Bologna (Stadio dall’Ara – il 5 luglio SOLD OUT) e il 9 luglio a Torino (Stadio Olimpico). Arriverà il 13 e il 14 luglio a Milano (Stadio San Siro), il 17 luglio a Padova (Stadio Euganeo), il 20 luglio a Bari (Stadio San Nicola) e, infine, si concluderà con due date, il 23 e 24 luglio a Messina (Stadio San Filippo – 24 luglio SOLD OUT). Tutte le info del tour su www.livenation.it