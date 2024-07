Margherita Vicario a Cividale del Friuli domenica 28 luglio per Mittelfest

Sulla scia del successo del film d’esordio alla regia GLORIA! – vincitore de Il Nastro d’Argento per la Colonna Sonora e due Globo d’Oro come miglior Opera Prima e migliore Colonna Sonora – prosegue il GLORIA! Tour 2024 di Margherita Vicario. Prodotta da Vivo Concerti, la nuova avventura live primaverile e estiva con cui la cantautrice, attrice e regista attraverserà alcune delle venue più importanti d’Italia, arriva a Cividale del Friuli domenica 28 luglio @Mittelfest.

Tappa dopo tappa guiderà il suo pubblico in un travolgente viaggio in musica tra grandi hit del passato, canzoni del nuovo EP Showtime (Island Records/Universal Music Italy, Metatron, Dade), e assaggi della colonna sonoradi GLORIA! scritta, prodotta e curata per intero da Margherita stessa e Dade.

Il GLORIA! Tour 2024 proseguirà a Brescia, Milano e Susa. A Brescia e Milano un’energica live band accompagnerà la cantautrice. In occasione degli show di Cividale Del Friuli e Susa Margherita sarà ospite della rinomata Orchestra LaCorelli.

I biglietti del GLORIA! Tour 2024 sono disponibili sul sito www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. (l’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali).

Le prossime date del GLORIA! Tour 2024

venerdì 26 luglio 2024 – Assisi @ Riverock – Live Band

domenica 28 luglio 2024 – Cividale del Friuli (UD) @ Mittelfest – con Orchestra

sabato 10 agosto 2024 – Brescia @ Agosto con Radio Onda d’Urto – Live Band

domenica 8 settembre 2024 – Milano @ Estate Al Castello – Live Band

sabato 14 settembre 2024 Susa (TO) @ Borgate dal Vivo – con Orchestra NUOVA DATA

Foto: GiorgiaZamboni