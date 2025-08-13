Maristella Nardin di Tavagnacco ammessa alle Prefinali Nazionali di Miss Italia 2025

Maristella Nardin, diciannove anni di Tavagnacco (Ud) diplomata al liceo delle scienze umane con la passione della danza classica che ha praticato anche a livello agonistico si è aggiudicata nello scenario suggestivo della Piazzetta dell’Imbarcadero di Aprilia Marittima (Ud) il titolo di “Miss Cinema Friuli Venezia Giulia”.
Maristella che nel mese di giugno si è aggiudicata la fascia di “Miss Distretto delle Meraviglie” a “Villa Romano” a Case di Manzano è ora ammessa alle Prefinali Nazionali di “Miss Italia” che si terranno dal 2 al 5 settembre presso il “Centro Vacanze De Angelis” di Numana (An).
Ventuno le concorrenti protagoniste dello spettacolo presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Latisana e dalla Pro Latisana in occasione de “Le Notti del Vino” e coordinato dall’agenzia “modashow.it”.
Nel corso della serata sono intervenuti il Sindaco di Latisana Avv. Lanfranco Sette, il consigliere comunale di Latisana con delega agli eventi Claudio Serafini ed Angela Borghese “Miss Cinema Friuli Venezia Giulia 2024”.
Altre finali regionali sono in programma questa settimana: venerdì 8 alle ore 21.00 in diretta dagli studi televisivi di Telefriuli si eleggerà “Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia” mentre sabato 9 agosto alle ore 21.00 la finale di “Miss Rocchetta Bellezza Friuli Venezia Giulia” farà tappa nel Parco Comunale di Villa Santina (Ud) nel cuore della Carnia in occasione di “San Lorenzo Music and Lights”.
La finalissima di “Miss Friuli Venezia Giulia” è in programma venerdì 22 agosto al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro.
Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.
Foto Valter Parisotto