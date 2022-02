Martedì 15 Febbraio 2022 – 403ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta

Seduta

Ora inizio: 16:35

L’Assemblea ha approvato all’unanimità, con le modifiche richieste dal Governo, la mozione unitaria 1-00456 su Nutri-Score (sistema di etichettatura a semaforo) e piano decennale Farm to fork (strategia europea per un’agricoltura sostenibile).

La mozione impegna il Governo 1) a mantenere in ambito europeo una posizione determinata con riferimento alle procedure di attuazione degli interventi del programma di azione; 2) ad instaurare un dialogo costruttivo con le istituzioni europee, affinché venga riconosciuto il valore delle produzioni agroalimentari di qualità, nel cui solco si colloca il made in Italy; 3) ad assumere ogni iniziativa utile per incentivare la sperimentazione e l’utilizzo da parte delle aziende agroalimentari, a partire da quelle italiane, del NutrInform battery (sistema di etichettatura a batteria), anche per renderne evidenti le peculiarità positive; 4) ad impedire qualsiasi forma di discriminazione compiuta ai danni di particolari prodotti del nostro Paese nell’assegnazione dei fondi europei per la promozione di alimenti, considerando l’alta qualità nutrizionale e l’attenzione verso la sostenibilità ambientale e la biodiversità che garantiscono le produzioni made in Italy; 5) ad intraprendere azioni politiche in sede europea per l’attuazione di una clausola “specchio” che permetta le importazioni unicamente di prodotti che rispettino gli stessi criteri di sostenibilità ambientale, economica sociale vigenti nella UE; 6) a proseguire le iniziative volte a promuovere il “NutrInform battery” quale sistema idoneo ad armonizzare il mercato europeo, investendo in progetti di sperimentazione e raccolta dati e nella creazione di un’app che fornisca ai consumatori la possibilità di un immediato utilizzo del sistema a batteria per valutare l’apporto giornaliero dei nutrienti e costruire una dieta sana ed equilibrata, su modello della dieta mediterranea; 7) a favorire adeguati investimenti volti a sostenere i comparti agricolo e zootecnico durante l’attuale processo di transizione verso un’economia sempre più sostenibile, attenta all’efficientamento energetico e alla riduzione delle emissioni e dell’impatto ambientale; 8) a sostenere l’agroalimentare italiano destinando parte delle risorse previste nel PNRR al contrasto del fenomeno dell’Italian sounding (contraffazione del made in Italy), attraverso un sistema di monitoraggio su scala mondiale.

Il sen. Vallardi (L-SP), dopo aver illustrato la mozione, che sottolinea il ruolo della nutrizione quale fattore centrale per il benessere della società, e il ruolo del modo di produzione nel ripristino di un maggior equilibrio tra l’uomo e l’ambiente, ha sottolineato il rapporto virtuoso, nel settore agricolo, fra innovazione e tradizione; ha infine ringraziato il Sottosegretario Centinaio e il Ministro Patuanelli per l’indirizzo sostenuto in sede europea.

Alla discussione hanno partecipato i sen. Rosa Abate (Misto), De Bonis (Misto), Zuliani (L-SP), Cinzia Leone (M5S), Laniece (Aut), De Carlo (FdI), Caterina Biti (PD), Elena Fattori (Misto), Ferro (FIBP), Rufa (L-SP) e Trentacoste (M5S). Con diversi accenti i senatori intervenuti hanno criticato il modello Nutri-score, sostenuto dai Paesi nordeuropei: un sistema di etichettatura parziale, fuorviante, ingannevole, privo di contenuti informativi e di basi scientifiche, molto penalizzante per la dieta mediterranea e per i prodotti italiani che garantiscono invece standard di sicurezza e di salubrità. Hanno spiegato inoltre che il modello NutrInform battery, proposto dall’Italia, è un sistema di valutazione degli alimenti complessivo, coerente con obiettivi di salute pubblica, di tutela della biodiversità, di transizione verso un’agricoltura sostenibile. Con riferimento alla strategia Farm to fork, hanno apprezzato l’obiettivo di riduzione di fitofarmaci ma hanno evidenziato i rischi di una sensibile riduzione della produzione europea e hanno sollecitato una valutazione d’impatto delle misure proposte.

Il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole Centinaio ha ringraziato il Parlamento per il lavoro svolto e ha accolto la mozione con la richiesta di alcune modifiche (v. il testo 2 della mozione pubblicato nell’allegato A del resoconto stenografico). Dopo aver espresso fiducia nella validità del sistema NutrInform, il rappresentante del Governo ha invitato a non trasformare la scelta del sistema di etichettatura degli alimenti in una battaglia fra l’Italia e la Francia.

Hanno svolto dichiarazione di voto favorevole alla mozione i sen. Julia Unterberger (Aut), Daniela Sbrollini (IV-PSI), La Pietra (FdI), Taricco (PD), Alessandrina Lonardo (Misto), Fulvia Caligiuri (FIBP), Bergesio (L-SP) e Gisella Naturale (M5S).

In apertura di seduta il Presidente del Senato ha ricordato il senatore Romualdo Coviello; dopo che l’Assemblea ha osservato un minuto di silenzio, hanno partecipato alla commemorazione i sen. Pittella (PD), Daniela Sbrollini (IV-PSI), Ruotolo (Misto-LeU), De Bonis (Misto) e Pepe (L-SP).