Martignacco: mercoledì 23 luglio Nei Suoni Dei Luoghi

Musica e cinema protagonisti nel nuovo appuntamento con il festival internazionale di musica e territori Nei Suoni Dei Luoghi. Mercoledì 23 luglio a Villa Poggio Stringher di Martignacco andrà infatti in scena lo spettacolo “Lina’s Rhapsody. Avventure e canzoni di Lina Wertmüller”, un viaggio nel mondo musicale di Lina Wertmüller, la regista dagli occhiali bianchi, attraverso alcune delle sue più belle canzoni scritte per il cinema e il teatro. Il progetto si caratterizza in uno spettacolo musicale ideato e scritto da Valerio Ruiz, con Massimo Wertmüller, la voce calda e avvolgente di Nicoletta Della Corte e la parte musicale affidata a Alessandro Gwis (pianoforte), Fabrizio Guarino (chitarra), Simone Talone (percussioni) e Alessandro Patti (contrabbasso). Nel programma dello spettacolo troveranno spazio ovviamente le canzoni scritte da Lina Wertmüller, oltre a musiche di Morricone, Rota, Greco, Gregoretti, Jannacci, Canfora. L’evento è a ingresso gratuito e in caso di pioggia si terrà all’auditorium di Martignacco.

Lina Wertmüller ha sempre avuto un rapporto intimo con la musica. Fin dai suoi esordi come assistente alla regia di commedie musicali, ha mostrato un talento autentico nella scrittura dei testi delle canzoni. Se molti ricordano Viva la pappa col pomodoro, forse pochi sanno che anche La mia malinconia, la canzone di Amarcord di Fellini, è stata scritta da lei. Lina’s Rhapsody è un viaggio nel mondo musicale della regista attraverso alcune delle sue più belle canzoni scritte per il cinema e il teatro: sofisticate, misteriose, ironiche e popolari, interpretate da Nicoletta Della Corte, sono in grado di catturare lo spirito dei personaggi che le hanno ispirate. Intrecciando musica e racconti, lo spettacolo evoca collaborazioni con compositori importanti, storie di amicizie e retroscena che restituiscono un ritratto inedito e spassoso di Lina. A condurre lo spettacolo sarà l’attore Massimo Wertmüller, che con la sua straordinaria ironia trasmette tutto il talento e la personalità sopra le righe della geniale “zia Lina”.

Villa Poggio Stringher, situata a Martignacco, è un raffinato esempio di architettura neoclassica friulana. Costruita alla fine del XVIII secolo, la villa presenta una facciata sobria ed elegante, caratterizzata da linee pure e simmetriche che riflettono l’ideale di armonia tipico dell’epoca. La struttura si sviluppa attorno a un ampio cortile centrale, con un portico che incornicia l’ingresso principale, arricchito da dettagli in pietra e affreschi che evocano la grandezza della nobiltà dell’epoca.

Prossimo appuntamento del festival sarà giovedì 24 luglio nella Corte di Palazzo Morpurgo a Udine con il concerto del pianista Enrico Pieranunzi, evento inserito nella rassegna More Than Jazz organizzata da SimulArte. Il calendario completo del festival su www.neisuonideiluoghi.it .

Nei Suoni Dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport econ il sostegno di Fondazione Friuli e CrediFriuli.