Martina Catuzzi con “Satira sui deboli” venerdì 5 aprile, all’Arci Cral

San Vito al Tagliamento si prepara a una serata all’insegna della comicità brillante e tagliente: venerdì 5 aprile, l’Arci Cral ospiterà un nuovo appuntamento della sua rassegna di Stand Up Comedy, portando sul palco una delle voci più fresche e talentuose della scena italiana: Martina Catuzzi. Lo spettacolo avrà inizio alle 21:00, con ingresso a contributo. È possibile assicurarsi il posto anche online su Eventbrite.

Martina Catuzzi è una delle astri nascenti della stand-up italiana. Con uno stile elegante e un’energia travolgente, si è fatta conoscere sui palchi più importanti del paese e sul piccolo schermo, conquistando il pubblico con il suo umorismo intelligente e mai banale. Il suo nome è ormai sinonimo di una comicità fresca, originale e capace di sorprendere anche gli spettatori più esigenti.

Lo spettacolo che porterà a San Vito, “Satira sui deboli”, è un viaggio ironico e dissacrante attraverso le fragilità umane, raccontate con uno stile inconfondibile e una verve irresistibile. Uno show che non si limita a far ridere, ma che fa riflettere e, soprattutto, regala un’esperienza intensa e coinvolgente. Una serata perfetta per chi ama una comicità che va oltre le battute facili e sa scavare con intelligenza nelle contraddizioni della società.

L’appuntamento con Martina Catuzzi è solo uno dei grandi eventi di aprile all’Arci Cral. La programmazione del mese continua con la presentazione del libro su Gino Doné, figura straordinaria della Resistenza e unico italiano a partecipare alla rivoluzione cubana, e culmina con Spring Break! Vol. 1, un festival punk esplosivo che promette musica, energia e divertimento. Un calendario ricco di appuntamenti imperdibili per chi ama la cultura, la musica e la comicità dal vivo.