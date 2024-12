Massive Attack a Gorizia. 24 giugno 2025

Considerati gli inventori del genere trip hop (lo stile che ha trasformato l’hip hop newyorkese in un concentrato innovativo di soul, reggae, dub ed elettronica dalle atmosfere introspettive e cinematiche), i MASSIVE ATTACK sono uno dei più importanti gruppi del panorama musicale mondiale degli ultimi trent’anni.

Fondati a Bristol, hanno saputo ridefinire i confini della musica contemporanea, collaborando con artisti come Sinéad O’Connor, Horace Andy e Madonna. I loro album Blue Lines e Mezzanine sono stati inclusi nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi secondo Rolling Stone. Nel corso della loro carriera, i MASSIVE ATTACK hanno ricevuto numerosi premi, tra cui un Brit Award come Best British Dance Act, due MTV Europe Music Awards e due Q Awards.

Dopo il soldout di grande successo dello scorso luglio in Piazza Sordello a Mantova, che aveva segnato il ritorno del gruppo – formato da Robert “3D” Del Naja e Grant “Daddy G” Marshall – a più di sei anni dal precedente concerto, a grande richiesta i MASSIVE ATTACK annunciano oggi il ritorno live in Italia: il 24 giugno 2025 porteranno la magia del trip hop alla Casa Rossa Arena di Gorizia, per l’unico loro concerto nel Nordest della penisola, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e Gect GO nell’ambito di “GO!2025”, la rassegna ideata dalla Regione Friuli Venezia Giulia in occasione della Capitale europea della Cultura (info e programma su https://www.go2025.eu/it/whats-up/calendario-eventi-gorizia-nova-gorica).

I biglietti per il concerto – organizzato in collaborazione con FVG Music Live e VignaPR – saranno in vendita dalle ore 10:00 di venerdì 13 dicembre online su Eilo.it, Ticketone.it, Ticketmaster.it, Vivaticket.com e sul circuito internazionale Eventim.si, mentre già dalle ore 10:00 di mercoledì 11 dicembre sarà attiva l’esclusiva presale per gli utenti iscritti a My Live Nation (registrazione gratuita su livenation.it).

“L’arrivo dei Massive Attack a Gorizia per il programma di GO!2025 è un evento straordinario, che conferma il valore internazionale della nostra rassegna in occasione della Capitale europea della Cultura – sono le parole del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga –. Ospitare un gruppo di tale calibro, che ha segnato la storia della musica contemporanea e continua a ispirare generazioni, è motivo di grande orgoglio per il Friuli Venezia Giulia. Questo concerto unico per tutto il Nordest non è solo un momento musicale imperdibile, ma un’opportunità per valorizzare la nostra regione come centro di cultura e innovazione”.

«Gorizia, dopo il successo di critica e di pubblico dei concerti in Casa Rossa dello scorso anno, con questo concerto conferma la grande capacità attrattiva della propria logistica. Tanti giovani e meno giovani grazie anche a questo evento avranno l’opportunità di conoscere la nostra città. Un sincero ringraziamento alla Regione per aver assicurato quella che anche dal punto di vista dell’impatto economico è una grande opportunità per tutto il territorio» ha dichiarato Rodolfo Ziberna, Sindaco di Gorizia.

Il concerto dei MASSIVE ATTACK affianca il già annunciato dei Thirty Seconds To Mars (3 luglio – Casa Rossa Arena, Gorizia) e numerose altre proposte che verranno annunciate prossimamente e riempiranno il calendario di un evento lungo un anno intero e che unisce musica, cultura, arte e spettacolo per un’offerta ampia, variegata e dedicata a ogni fascia di età.

MASSIVE ATTACK

Oltre a essersi distinti per aver creato il genere trip hop, i MASSIVE ATTACK si sono caratterizzati per alcune delle composizioni più riconoscibili della loro produzione musicale, tra le prime a rinunciare ai ritornelli tradizionali, privilegiando atmosfere drammatiche intensamente trasmesse attraverso crescendi di chitarre distorte, di sontuosi arrangiamenti orchestrali e loop di basso incisivi.

Il ritmo della loro musica, più lento e riflessivo rispetto alla vivacità prevalente nella scena dance britannica, ha reso il loro sound unico e inconfondibile.

Brani come Protection, Teardrop, Unfinished Sympathy, Angel, Karmacoma, I Want You (con Madonna) e A Prayer for England (con Sinéad O’Connor) rappresentano alcuni dei capolavori che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica.

Oltre al loro contributo artistico, il gruppo è noto per l’impegno sociale e politico, sostenendo attivamente cause legate ai diritti umani e alla giustizia climatica, con Robert “3D” Del Naja in prima linea in campagne contro la guerra e per la tutela dell’ambiente.

La capacità dei MASSIVE ATTACK di fondere generi diversi, rompere le convenzioni e creare atmosfere uniche ha reso il gruppo una delle band più innovative degli ultimi decenni, un faro culturale che continua a ispirare e ridefinire i confini della musica contemporanea.

Radio Montecarlo è la radio partner dei concerti in Italia.

MASSIVE ATTACK “GO!2025”

24 GIUGNO 2025 (inizio ore 21:00)

GORIZIA – CASA ROSSA ARENA

Prezzi dei biglietti:

Pit € 80,00 + dp

Posto unico € 65,00 + dp

Biglietti in vendita dalle ore 10:00 di venerdì 13 dicembre 2024 online su Eilo.it, Ticketone.it, Ticketmaster.it, Vivaticket.com e nel circuito internazionale Eventim (Eventim.si e Eventim.hr).

