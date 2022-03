Max Angioni da LOL2 a Udine il 5 luglio 2022

Max Angioni, nuova star della comicità italiana, reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, arriva a Udine con il suo nuovo irriverente spettacolo dal titolo “Miracolato”. Dopo la serie di fortunati spettacoli a teatro, l’artista annuncia nuove tappe estive del suo tour, che lo vedrà protagonista questa estate lungo tutta la penisola. L’appuntamento con Max Angioni a Udine è pertanto per il prossimo 5 luglio nella bellissima cornice del Castello (inizio ore 21.30). I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Scoppio Spettacoli, Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giuliae PromoTurismoFVG, e inserito nel calendario di UdinEstate, saranno in vendita sul circuito Ticketone a partire dalle 10.00 di mercoledì 30 marzo. Tutte le info su www.azalea.it .

Una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati nella scena minimalista, in cui Max racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo. Tra interazioni con il pubblico e incursioni del suo folle personaggio, Kevin Scannamanna, il talento del giovane comico offre uno sguardo originale ed esilarante sulla realtà quotidiana. La verve tipica della Stand-up Comedy accompagna, con ritmo serrato, i diversi quadri del racconto, in cui Max torna a stupire con il tema dei miracoli, con cui è diventato celebre. Miracolato perché rispolvera avvenimenti epici – come quelli descritti nel Vangelo – e li rielabora in una chiave comica ed eccentrica. Miracolato perché Max è stato protagonista di un’escalation di successi nell’ultimo anno, che lo hanno fatto sentire così fortunato, da provare a immaginare nuovi miracoli moderni. La comicità diventa uno strumento, divertente ed inaspettato, per rendere accessibili argomenti apparentemente troppo sacri per concedersi all’ironia, e per divulgare le storie più antiche del mondo, filtrandole attraverso una lente leggera e brillante.

Classe 1990, nasce come attore teatrale, formandosi all’Accademia del Comico di Milano. Nel 2019 entra a far parte del cast di Zelig Time, in cui porta in scena i suoi peculiari personaggi: Acquaman, John Snow e l’Ultimo Jedi-Skybrendnerz. Nel 2021 partecipa a Italia’s Got Talent arrivando secondo, è poi nel cast di Zelig C-Lab su Comedy Central. Successivamente affianca Giorgio Panariello e Marco Giallini nella conduzione del varietà di Raitre “Lui è peggio di me”, in onda in prima serata su Rai 3. Entra poi nel cast di Zelig su Canale 5 insieme a Claudio Bisio e Vanessa Incontrada con il personaggio di Kevin Scannamanna. Nel 2022 entra come protagonista nella casa di LOL2 su Amazon Prime Video ed è in studio a fianco a Teo Mammuccari e Belen Rodriguez nella nuova edizione de Le Iene su Italia Uno

Fra i grandi eventi già annunciati nel calendario estivo del Castello di Udine troviamo i concerti di Steve Vai (1 luglio), Ernia (6 luglio), Steve Hackett (29 luglio), Giovanni Allevi (11 agosto), MadMan (27 agosto) e James Morrison (2 settembre). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .