MAX ANGIONI: la star della comicità italiana il 9 luglio al Castello di Udine

Max Angioni torna in tour con lo spettacolo “Anche meno – Round finale“, una serata di stand up comedy che unisce autoironia, osservazione del quotidiano e riflessioni esistenziali filtrate attraverso uno sguardo surreale e generazionale. Dopo il successo dei precedenti live e delle apparizioni televisive, il giovane comico porta in scena un monologo brillante in cui gioca con l’idea di “prendersi meno sul serio”, smontando con leggerezza le grandi ambizioni, i piccoli drammi quotidiani e le aspettative della società contemporanea. Il titolo è già una dichiarazione d’intenti: esagerare, forse… ma anche meno.

L’appuntamento con Max Angioni in Friuli Venezia Giulia è per il prossimo 9 luglio (inizio alle 21.00) al Castello di Udine. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inserito nel calendario di Udinestate,sono in vendita sul circuito Ticketone. Tutte le info su www.azalea.it.

Classe 1990, Max Angioni nasce come attore teatrale, formandosi all’Accademia del Comico di Milano. Nel 2019 entra a far parte del cast di Zelig Time, in cui porta in scena i suoi peculiari personaggi: Acquaman, John Snow e l’Ultimo Jedi-Skybrendnerz. Nel 2021 partecipa a Italia’s Got Talent arrivando secondo, è poi nel cast di Zelig C-Lab su Comedy Central. Successivamente affianca Giorgio Panariello e Marco Giallini nella conduzione del varietà di Raitre “Lui è peggio di me”, in onda in prima serata su Rai 3. Entra poi nel cast di Zelig su Canale 5 insieme a Claudio Bisio e Vanessa Incontrada con il personaggio di Kevin Scannamanna. Nel 2022 entra come protagonista nella casa di LOL2 su Amazon Prime Video ed è in studio a fianco a Teo Mammuccari e Belen Rodriguez nella nuova edizione de Le Iene su Italia Uno

MAX ANGIONI

“Anche meno – Round finale”

9 luglio 2026 – UDINE, Castello – Ore 21.00

Biglietti in vendita su Ticketone. Tutte le info su www.azalea.it