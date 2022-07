Max Pezzali domenica 10 luglio a Bibione

Dopo gli emozionanti concerti di Ultimo e Salmo a Bibione scatta l’ora di un altro pezzo da novanta della musica italiana. Domani, domenica 10 luglio allo Stadio Comunale protagonista sarà Max Pezzali, icona del pop italiano, fondatore degli 883, con lo spettacolo che raccoglie tutti i suoi successi dal titolo “Canta Max”. Quella di Bibione è la data zero in vista dei due mega appuntamenti che si svolgeranno allo stadio San Siro di Milano il 15 e 16 luglio. I biglietti per il concerto di Bibione, una produzione Vivo Concerti, organizzato da Zenit Srl e Fvg Music Live, in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento – Bibione, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie dello stadio.

Veniamo ad alcune informazioni logistiche utili alle migliaia di persone che raggiungeranno Bibione nella giornata di domani. Il traffico veicolare sarà interdetto in zona stadio nelle vie Timavo, Maja e del Sagittario. I parcheggi consigliati al pubblico sono gli spazi di Piazza del Mercato e del luna park con ingresso e uscita entrambe da Via del Sagittario. La scaletta oraria della giornata vedrà l’apertura della biglietteria (posta all’angolo fra Via Timavo e Via Maja) a partire dalle 13.00; cancelli aperti a partire dalle 16.30 dagli ingressi a sud dello stadio, raggiungibili a piedi dal parco che affaccia su Piazza Mercato e Via Maja. L’inizio concerto previsto per le 21.00. Tutte le info su www.azalea

Max Pezzali, tra i cantautori italiani più amati in grado di coinvolgere trasversalmente generazioni e generazioni, torna sul palco per lo show da non perdere dell’estate: “Canta Max”. Il concerto raccoglie tutti i successi dell’artista, con gli 883 e da solista, in una serata che si trasformerà in un gigantesco ed emozionante karaoke per festeggiare i 30 anni di carriera di un artista entrato nella storia della musica contemporanea italiana. Sul palco Max Pezzali ripercorre, insieme ai fan, i più grandi successi della sua discografia trentennale, accompagnandoli in un viaggio indietro nel tempo, per rivivere le emozioni di un passato che nessun altro come lui sa riportare alla luce. “Canta Max” sarà un evento in cui condivisione, allegria e anche un pizzico di nostalgia lasceranno il segno attraverso le canzoni che, almeno una volta nella vita, hanno rappresentato ognuno di noi. Il pubblico di Bibione vivrà così un evento straordinario che tra sorrisi, gioia e ricordi coinvolgerà tutte le generazioni, dai fedeli ascoltatori dei primi anni ‘90 fino ai più giovani, grazie al linguaggio musicale universale di Max Pezzali.