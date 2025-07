Max Pezzali il 7 giugno 2026 a Lignano Sabbiadoro

A pochi giorni dal maxi-evento estivo MAX FOREVER – Grand Prix previsto per sabato 12 luglio 2025 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, Max Pezzali annuncia la sua prossima maratona estiva, MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026 che prenderà il via domenica 7 giugno 2026 dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro.

Oltre agli show già in vendita di Roma, Napoli e una doppia allo Stadio San Siro a Milano, oggi si aggiungono le città di Lignano, Torino, Bologna, Messina, Bari e Padova. I biglietti per le nuove date saranno in vendita a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 9 luglio online su Ticketone.it e dalle ore 11:00 di lunedì 14 anche nei punti vendita autorizzati.

Lo spoiler dei nuovi appuntamenti è apparso già domenica nei gadget distribuiti ai fan in occasione di un’esibizione live a sorpresa in collaborazione con l’Aquafan di Riccione, che ha visto il ritorno di Max dopo oltre 30 anni, accompagnato da Albertino, voce iconica di Radio Deejay.

Quello di Max è un successo inarrestabile e senza precedenti che si racconta con un solo numero da record: 1 milione 300mila biglietti venduti dal 2022 ad oggi, anni in cui ha collezionato 180 mila i biglietti venduti nelle 19 date sold out invernali, più di 400 mila venduti nella prima tournée negli stadi 2024 a cui si somma il grande successo della stagione live 2022/MAX FOREVER (Hits Only), 23, che ha visto 520mila presenze registrate tra la doppia data a San Siro, un tour sold out in 30 palazzetti, la storica serata al Circo Massimo e ora i biglietti polverizzati per la data di Imola 2025 e i primi Stadi 2026.

Il nuovo tour di Max Pezzali negli Stadi è prodotto da Vivo Concerti, la Data Zero in programma il 7 giugno 2026 a Lignano Sabbiadoro è organizzata con FVG Music Live e VignaPR, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e la Città di Lignano Sabbiadoro.