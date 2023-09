Max Pezzali negli stadi. Data zero a Trieste domenica 9 giugno 2024

Dopo lo straordinario successo al Circo Massimo, Max Pezzali aveva promesso che la festa sarebbe continuata: ed ecco che nel 2024 arriverà con MAX FOREVER (Hits Only), il tour nei più importanti stadi italiani, prodotto da Vivo Concerti. La “Data Zero” – organizzata con FVG Music Live e VignaPR in collaborazione con PromoTurismoFVG e il Comune di Trieste – si terrà domenica 9 giugno 2024 a Trieste allo Stadio Nereo Rocco, che da questa estate con il concerto dei Måneskin ha riaperto le porte ai grandi eventi musicali, dopo nove anni di assenza dal circuito live italiano.

Dopo il travolgente ed epocale finale dell’estate con IL CIRCO MAX – che ha coinvolto oltre 56mila persone – MAX PEZZALI tornerà dunque a far ballare e cantare a squarciagola il suo pubblico anche nell’estate 2024. I biglietti saranno disponibili dalle ore 12:00 di lunedì 11 settembre online su Ticketone.it

MAX PEZZALI – indiscusso protagonista della stagione live italiana 2022/2023 con un doppio appuntamento allo stadio San Siro, un tour invernale di oltre 30 date interamente sold out nei palazzetti e uno strabiliante Circo Massimo, totalizzando oltre 520mila presenze – torna ad esibirsi negli stadi italiani.

Con uno show completamente rinnovato, con palco e scenografie inedite pensate appositamente per questo nuovo tour, Max è pronto a far scatenare i fan sulle canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di almeno tre generazioni. MAX FOREVER (HITS ONLY) sarà una nuova imperdibile opportunità per partecipare a un ciclo di serate epocali tra sorrisi, gioia e ricordi che coinvolgono tutti, dai fedelissimi fan della prima ora fino ai più giovani, grazie a hit dai testi entrati ormai a far parte della cultura pop di tutta Italia.

Con questo nuovo importante annuncio il Friuli-Venezia Giulia vuole dunque riconfermarsi per il 2024 come meta prediletta dai più importanti artisti nazionali per la partenza dei loro tour, dove poter provare al meglio e far debuttare i loro show.

MAX PEZZALI – Max Forever (Hits Only) – Data Zero

DOMENICA 9 GIUGNO 2024 – TRIESTE, Stadio Nereo Rocco

Prezzi dei biglietti:

Prato Gold € 70,00 + dp

Prato € 55,00 + dp

Tribuna Pasinati Gold € 70,00 + dp

Tribuna Colaussi Gold € 65,00 + dp

Tribuna Pasinati € 60,00 + dp

Tribuna Colaussi € 55,00 + dp

Curva Furlan Bassa € 50,00 + dp

Curva Furlan Alta € 45,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 12:00 di lunedì 11 settembre 2023 online su Ticketone.it e a partire dalle ore 12:00 di sabato 16 settembre 2023 nei punti vendita autorizzati Ticketone

Il Tour di Max Pezzali è una produzione Vivo Concerti. La Data Zero a Trieste è organizzata con FVG Music Live e VignaPR, in collaborazione con PromoTurismoFVG e il Comune di Trieste.