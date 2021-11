Me contro Te Il Film 3 – Persi nel Tempo (2022): Trailer del Film con Sofì e Luì – HD

#MeControTe #persineltempo #filmalcinemaGennaio2022 #soloalcinema

Diretto da: Gianluca Leuzzi

Cast: Luigi Calagna, Sofia Scalia

#TeamTrote

Me contro Te Il Film 3 – Persi nel Tempo in uscita in tutti i cinema italiani dal 1 gennaio 2022.

La trama, la recensione e altri video del film Me contro Te Il Film – Persi nel Tempo: http://tiny.cc/w1sluz

É un giorno speciale per Luì, che finalmente sta per ricevere il diploma da scienziato, e come sempre Sofì è lì al suo fianco a sostenerlo e a dargli coraggio. All’evento non può poi di certo mancare Pongo, il loro amico di sempre. Ancora una volta però, il Signor S e la fedele Perfidia, cercheranno di insidiare i Me Contro Te ma Sofì, con i suoi poteri di fata, e Luì, con la migliore tecnologia degna di un vero scienziato, daranno del filo da torcere ai loro nemici. Qualcosa va storto però e la magia catapulterà tutti in luoghi ed epoche lontane… persi nel tempo! In questo magico viaggio i Me Contro Te scopriranno di avere dei nuovi amici e conosceranno una nuova, agguerritissima nemica. Una fantastica ed emozionante avventura al cinema per Luì e Sofì, piena di sorprese e con tanto divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.

