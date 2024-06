Medioevo a Valvasone. 5-8 settembre 2024

Il Grup Artistic Furlan svela le date dell’edizione 2024 del Medioevo a Valvasone: l’amatissima rievocazione storica, che ogni anno vede decine di migliaia di persone affollare il borgo, andrà in scena nelle giornate del 5, 6, 7 e 8 settembre, da giovedì a domenica. Ai più attenti non sarà sfuggita una novità importante: la 32esima edizione del festival, infatti, comincerà con una giornata di anticipo, durando così quattro giorni invece dei canonici tre.

L’aggiunta di una data in più non stravolgerà il classico programma del festival, ma lo arricchirà piuttosto di un prelibato antipasto, una sorta di “evento nell’evento”. Il giovedì, infatti, sarà dedicato a spettacoli di fuoco tra bracieri, torce e fiamme. “Fulgor Noctis” – questo il nome scelto per la serata – promette di rischiarare le vie della borgata medievale con uno spettacolo mistico, adrenalinico e favoleggiante il cui corteo cavalleresco aprirà ufficialmente la messinscena del Teatro dei Misteri che si svilupperà nelle tre giornate successive. Un corteo condurrà il pubblico e i nobili invitati presso il castello di Valvasone per la cerimonia di investitura del figlio del Conte, e poi si proseguirà per la piazza antistante il Duomo per assistere allo spettacolo di fuoco offerto in onore al nuovo cavaliere e futuro signore della città.

Per l’edizione di quest’anno il Grup Artistic Furlan, associazione che organizza l’evento, ha preannunciato, attraverso l’ingaggio di un direttore artistico studioso del Medioevo e profondamente radicato nel mondo delle rievocazioni storiche, una rinnovata attenzione per i più piccoli dettagli, con l’intento di calare i visitatori in un’atmosfera medievale dalla A alla Z. Ma tra tante novità, non possono mancare le vecchie certezze: verranno ovviamente riproposti gli eventi a cui il pubblico si è ormai affezionato. Tra questi spiccano ad esempio la Cena Medievale, che negli ultimi anni ha registrato un sold out dopo l’altro, le avventure medievali per i bambini, il torneo a cavallo, le esibizioni di falconeria e la sfilata dei nobili. Il programma completo della manifestazione sarà disponibile fra qualche settimana sul sito ufficiale, www.medioevoavalvasone.it. Saranno presenti come sempre centinaia di figuranti in costume, oltre agli artigiani con le proprie bancarelle, in una formazione rinnovata rispetto agli anni precedenti per creare ricircolo e varietà nell’offerta.

Come ha ricordato la presidente del GAF Sandra Bono, l’evento non sarebbe possibile senza le decine di volontari il cui sforzo non si interrompe mai nel corso dell’anno. “All’impegno per la preparazione del Medioevo a Valvasone si sono aggiunte numerose uscite dei rievocatori del Grup Artistic in giro per l’Italia e all’estero: nelle ultime settimane sono stati infatti impegnati nelle rievocazioni di Bled, Corteo Matildico (Reggio Emilia), San Daniele Sboccia. Seguiranno altre tappe a Pergine, Castelnovo, e altre ancora nel corso dell’estate”.