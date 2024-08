Melissa Braida è Miss Universe Friuli Venezia Giulia 2024

Fagagna, 25 agosto – Una notte di sogni e bellezza ha illuminato il ristorante Open del Golf Club di Udine, dove si è svolta la finale regionale di Miss Universe Friuli Venezia Giulia 2024. In un’atmosfera magica, con le colline friulane a fare da cornice, le aspiranti reginette di bellezza hanno sfilato con grazia ed eleganza, contendendosi i tre ambiti passaporti per la Finale Nazionale di Miss Universe Italy.

L’evento, organizzato dall’agenzia Mecforyou, ha richiamato un pubblico numeroso e appassionato.

Madrine d’eccezione sono state Chiara Davanzo, “Miss Universe Friuli Venezia Giulia 2022” e seconda classificata alla Finale Nazionale, e Martina Marinelli, Finalista Nazionale Miss Universe Friuli Venezia Giulia 2023.

Sotto la conduzione brillante di Poma, la serata ha offerto un mix coinvolgente di moda e spettacolo. Le concorrenti hanno incantato la giuria e il pubblico con la loro bellezza e personalità, sfilando in abiti da sera e costumi da bagno, e rispondendo alle domande dell’intervista con sicurezza e charme.

Momenti clou della serata sono stati la sfilata di moda di AMD collections e Barbara Beltrame Atelier e gli interventi di giurati d’eccezione Michele Zanolla e Michele Mareschi Danieli.

Ideando ha portato un messaggio di ispirazione con il suo motto “Never Give Up”, ricordando a tutti l’importanza della perseveranza.

La serata è stata ulteriormente impreziosita dalla professionalità del service audio All Service di San Daniele, che ha garantito uno spettacolo impeccabile, e dalla performance canora di Veronica Beltrame, che ha incantato il pubblico con la sua voce.

Il momento più atteso è stato l’annuncio della vincitrice: Melissa Braida, 18 anni di Manzano, è stata incoronata “Miss Universe Friuli Venezia Giulia 2024”. Gioca a pallavolo e studia al liceo scientifico.

Ad accompagnarla alla Finale Nazionale saranno Emmanuela Cavallaro, 27 anni di Cividale del Friuli. È mamma e si sta laureando in scienze dell’educazione.. E Aurora Greco, 18 anni di Tarcento. Studia al liceo linguistico (inglese, francese e tedesco), ha praticato per tanti anni danza classica e moderna e durante l’inverno pratica lo sci.

Le tre finaliste regionali rappresenteranno il Friuli Venezia Giulia alla fase nazionale del concorso, che si terrà a San Ferdinando in Puglia dal 12 al 18 settembre. Lì, una di loro avrà l’onore di competere per il titolo di Miss Universe Italy, mentre la finale internazionale si svolgerà in Messico il 16 novembre.

Miss Universe, nato nel 1952, è uno dei concorsi di bellezza più prestigiosi e inclusivi al mondo, giunto alla sua 73esima edizione. Aperto a donne di tutte le età, sposate o con figli, celebra la bellezza in ogni sua forma, valorizzando personalità, stile, eleganza e preparazione. Unici requisiti la cittadinanza italiana e aver compiuto 18 anni.

In Friuli Venezia Giulia, Miss Universe è un’esclusiva dell’Agenzia Mecforyou.

Le iscrizioni alle selezioni sono gratuite e aperte a tutte le cittadine italiane maggiorenni. Per partecipare, basta scrivere a [email protected] o chiamare il 3450600644 dell’Agenzia Mecforyou