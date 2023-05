Mercedes SUV: è finalmente arrivato il restyling di Mercedes GLC

L’universo Mercedes SUV è in continua espansione e in costante rinnovamento e certamente non mancano e non mancheranno le novità da parte della casa automobilistica tedesca. Partiamo innanzitutto con una notizia che gli amanti degli Sport Utility Vehicle attendevano con una certa ansia: si è finalmente concretizzato il restyling della Classe GLC, crossover SUV la cui prima versione ha visto la luce nell’ormai lontano novembre 2015.

Il 2023 di Mercedes si apre quindi alla grande con due proposte di notevole interesse: Nuova Mercedes GLC e Nuova Mercedes GLC Coupé; rompiamo quindi gli indugi e scopriamo le principale caratteristiche dei nuovi SUV nati in casa Mercedes.

Nuova Mercedes GLC: potente, ma “green”

Nuova Mercedes GLC esce con motorizzazione ibrida (sia mild che plug-in hybrid); la casa di Stoccarda, infatti, è da anni in prima linea per un mondo automotive che diventi sempre più attento alle necessità della sostenibilità ambientale. I nuovi propulsori di Mercedes GLC sono “green”, ma non per questo sono meno performanti. I motori mild-hybrid, per esempio, si caratterizzano per un sistema a 48V e alternatore integrato che aiuta il motore termico recuperando energia durante la frenata. Il plug-in hybrid (la cosiddetta trazione “ibrida alla spina”) si caratterizza per la presenza di un propulsore aggiuntivo elettrico da 100 kW (136 cavalli) capace di una coppia di 440 Nm.

Mercedes GLC e GLC Coupé: design elegante e tecnologia all’avanguardia

Il restyling che ha dato vita alla Nuova Mercedes GLC è stato decisamente importante; le rivisitazioni stilistiche di maggiore impatto riguardano la parte posteriore; c’è stato un deciso ammodernamento dello stile grazie al restyling della sottoscocca e dei terminali di scarico cromatico. Impossibile poi non notare il design delle nuove luci sdoppiate che sono collegate da un elemento decorativo di colore nero lucido. Il nuovo modello ha una lunghezza superiore rispetto alla versione precedente; questo “allungamento” gli conferisce un look sicuramente più dinamico e affusolato. Altri ritocchi hanno riguardato gli specchietti e i bordi sagomati sui passaruota. Il restyling ha riguardato anche la Nuova Mercedes GLC Coupé, con un modello tutto nuovo.

Entrambi i modelli, come del resto per Mercedes Classe A, Classe B, GLB e GLA, sono dotati dell’innovativo sistema di intelligenza artificiale MBUX che supporta Apple CarPlay o Android Auto. Insomma, i modelli GLC si fanno sempre più moderni e digitali, pur mantenendo la loro innata eleganza.

Mercedes SUV: GLA, GLB e AMG

“Non fermarsi” è la parola d’ordine di Mercedes; non ci sono infatti soltanto le nuove proposte GLC nel mondo Mercedes SUV; è infatti necessario ricordare la Nuova Mercedes GLA, amata per suo design sportivo e compatto e per la sua dotazione tecnologica all’avanguardia, e la Nuova Mercedes GLB che si caratterizza per comfort, spaziosità e design.

Non dovremo poi attendere molto per l’uscita sul mercato dei modelli GLC AMG e GLC Coupé AMG; il primo èun SUV high performance disponibile in due versioni: Mercedes AMG GLC 43 4MATIC e Mercedes AMG GLC 63 S 4MATIC, mentre il secondo nei modelli AMG GLC 43 4MATIC Coupé e Mercedes AMG GLC 63 S 4MATIC Coupé.

Trivellato Mercedes: il tuo concessionario di fiducia Mercedes

Se state valutando l’acquisto di un Mercedes SUV, vi consigliamo vivamente di rivolgervi a uno dei massimi professionisti del settore: Trivellato, concessionaria ufficiale Mercedes Benz; si tratta di un’azienda che ha una lunghissima storia alle spalle nel settore automotive; la sua fondazione, infatti, risale 1922. Trivellato è l’unico AMG Performeance Center della regione Veneto. L’esperienza dei professionisti Trivellato vi sarà di grandissimo aiuto nella scelta del modello più adatto alle vostre esigenze. Per farvi una prima idea consultate il sito web aziendale sul quale troverete le informazioni più recenti e dettagliate sulle nuove uscite di Mercedes e su tutte le caratteristiche delle autovetture disponibili (anche usate).