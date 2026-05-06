Mercoledì 6 maggio al Visionario il documentario ORCOLAT

Narrato dalla voce inconfondibile di Bruno Pizzul, ORCOLAT è un racconto corale che intreccia memoria, identità e rinascita del Friuli a cinquant’anni dal terremoto del 1976. Attraverso le testimonianze di artisti, sportivi, scrittori e studiosi – tra cui Dino Zoff, Manuela Di Centa, Fabio Capello, Paolo Rumiz, Ester Kinsky, Davide Toffolo, Tullio Avoledo e molti altri – ORCOLAT restituisce un mosaico emotivo e collettivo di quel momento storico che ha segnato in modo indelebile il territorio e la sua gente. Lontano da ogni retorica, il film esplora non solo la forza e la solidarietà della ricostruzione, ma anche le sue contraddizioni e le ombre dei primi interventi di soccorso. Con le musiche di Tre Allegri Ragazzi Morti, Elisa e Lorenzo Commisso, un viaggio nella memoria e nella resilienza di un popolo capace di rinascere, trasformando il dolore in energia vitale e patrimonio condiviso.

Mercoledì 6 maggio alle ore 20.00 il documentario sarà proiettato al Visionario in versione friulana con sottotitoli italiani. Ospite in sala Francesca Da Ros, direttrice di produzione e responsabile sviluppo del film.

Orcolat è prodotto da Lucio Scarpa e Marco Caberlotto, una produzione Kublai Film con Rai Cinema, con il contributo di Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG e il sostegno del Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia. Il film vede inoltre la collaborazione dell’ARLeF e il patrocinio dell’Associazione dei Comuni terremotati del Friuli e dell’Ente Friuli nel mondo.

Per maggiori informazioni sulla programmazione e per acquistare i biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.