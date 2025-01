Messa dello Spadone a Cividale. 6 gennaio 2025

Si rinnova la tradizionale Rievocazione storica in costume dell’entrata del Patriarca von Randeck avvenuta a Cividale del Friuli nel 1366, Ritorna il Patriarca. Sabato 6 gennaio 2024 alle ore 10.30 Solenne Messa, detta “dello Spadone” nella Basilica di Santa Maria Assunta (Duomo). Sarà l’arcivescovo mons. Riccardo Lamba, a presiedere la Santa Messa dello Spadone a Cividale

ore 11.45 Rievocazione storica in costume dell’entrata del Patriarca von Randeck avvenuta a Cividale del Friuli nel 1366

Il corteo storico La Comunità di Cividale si prepara ad accogliere il Patriarca sfilando in corteo della storica Porta di Ponte, proseguendo lungo il Ponte del Diavolo, corso Paolino d’Aquileia, piazza Duomo, Largo Boiani, piazza Foro Giulio Cesare, via Silvio Pellico, piazza Diaz e piazza Dante. ?Marquardo von Randeck entra a Cividale da Porta San Pietro accompagnato dai Ministeriali Maggiori a cavallo, proseguendo lungo via Silvio Pellico, piazza Foro Giulio Cesare, Largo Boiani e piazza Duomo.

Il cerimoniale Il corteo patriarcale giunge in Piazza Duomo, ha inizio l’atteso cerimoniale:

– la waita cittadina mette in sicurezza la piazza, i portari delle quattro porte storiche sono chiamati al centro della città

– Marquardo von Randeck domina la piazza dal seggio vescovile

– i nobili liberi e i castellani di Cividale omaggiano il Patriarca con preziosi doni

– il popolo agricoltore consegna la canipa in segno di fedeltà

– il Principe della Patria decreta la reinvestitura di alcuni feudi

– il maestro d’arme conduce una tenzon cortese

– i Ministeriali Maggiori a cavallo conducono il Patriarca Marquardo von Randeck all’investitura della temporalità della sua Chiesa

– Marquardo von Randeck riceve la spada da stocco in segno del potere temporale

– la Comunità tutta giura solennemente la fedeltà al Patriarca

Dalle ore 14.30 in Piazza Duomo Animazioni medievali in onore delle investiture

Le rime antiche sparse con Messer Lurinetto.

Musica medievale con Barbecocul e Cencia Timp.

Duelli di armeggio medievale a cura delle compagnie de’ Malipiero e Guarnieri d’Urslingen.

Mangiafuoco e giullarate con Gallistriones.

Rullate dei Tamburi medioevali di Cividale del Friuli.

Corteo con i gruppi storici di Cividale.

La danza del fuoco di Toi Ahi propizia l’accensione dei fuochi epifanici.