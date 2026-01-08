Meteo Friuli: il grande freddo dell’8 gennaio 2026, Fusine a -20
E’ stata una notte freddissima e le temperature rigidissime si sono protratte anche dopo lo spuntare del sole. A Fusine alle ore 7 è stata registrata una temperature di -19.8, la temperature più bassa dell’intera regione secondo i rilevamenti dell’Osmer Arpa Fvg.

Meno 14 a Tarvisio e meno 13 a Sappada ze vogliamo concentrare l’attenzione sui centri abitati con una popolazione più numerosa. Non va meglio in pianura con un meno 9 a Pradamano mentre il capoluogo friulano ferma, alle ore 7, il termometro a -5.6 gradi.

Anche le località marine vanno sotto zero con Grado e LIgnano rispettivamente a -1.7 e -1.4 gradi mentre a Trieste sfiorano lo zero (-0.2)

Il grande freddo proseguirà anche nei prossimi giorni con minime che nella notte andranno regolarmente sotto zero anche se le temperature registrate nella notte fra 7 e 8 gennaio 2026 dovrebbero essere le più rigide di questa settimana dominata dal generale inverno. Venerdì potrebbero esserci delle precipitazioni ma in pianura non si dovrebbe rivedere la neve

