Mi illumino di meno per chi si muove in bicicletta.  Martedi 18 Febbraio a Udine

Anche quest’ anno, in occasione di “Mi illumino di meno”, Giornata Nazionale del Risparmio

Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, si ripeterà nel centro di Udine l’iniziativa di aBicitUdine di

sensibilizzazione per una corretta illuminazione di chi si muove in bicicletta.

Quest’anno l’iniziativa, istituita nel 2005 per celebrare l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, compie

20 anni, e viene ulteriormente rafforzata dalla recente istituzione della Giornata Nazionale del Risparmio

Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili.



Ovviamente la mobilità attiva (spostarsi a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici) rappresenta un pilastro

fra gli stili di vista sostenibili, e la FIAB, a livello nazionale a attraverso le sue oltre 190 associazioni sparse

in tutto il territorio nazionale, ha voluto collegarla alla sicurezza degli spostamenti in bicicletta offerta da un

corretto uso delle luci prescritte dal Codice della Strada. Ricordiamo infatti che uno dei maggiori pericoli

per chi pedala, anche in un contesto urbano, è quello di non rendersi sufficientemente visibili nelle ore di

scarsa illuminazione con le conseguenze, a volte tragiche, troppo spesso ripotate dai giornali. Noi di FIAB,

che da sempre promuoviamo la mobilità ciclabile il più possibile sicura, ci attiviamo per sensibilizzare i

ciclisti ad un corretto uso dei sistemi di illuminazione.

“Vedere ed essere visti” è una regola fondamentale, troppo spesso sottovalutata da chi utilizza la

bicicletta come abituale mezzo per muoversi in città. Una buona illuminazione, oltre ad essere

obbligatoria, rende più sicura la circolazione delle biciclette, contribuendo quindi a diffonderne

l’utilizzo nei nostri centri urbani.

Per tutti questi motivi martedi 18 febbraio, dalle 16.30 alle 18.30, a Udine, alla fine di via Zanon angolo

via Poscolle (nei pressi dell’ingresso della Galleria Bardelli), i soci volontari della ciclofficina della FIAB di

Udine saranno disponibili per un controllo della corretta illuminazione dei sempre più numerosi ciclisti in

transito sulla ciclabile di via Zanon e su tutta la rete viaria cittadina, e per l’eventuale fornitura (gratuita fino

ad esaurimento scorte) di un set di “luci di emergenza” per essere in regola con il Codice della Strada e non

solo, perché farci vedere può salvarci la vita!

Siete quindi tutti invitati ad incontrare i “meccanici volontari” di aBicitUdine per un rapido check alle luci

della vostra due ruote e una volta ben illuminati daremo il buon esempio pedalando tutti insieme per le vie

della città!v