Michela Bertossi e Francesca Dri in finale a Miss Italia 2025

Scelte a Numana le ragazze che si aggiungono alle venti Miss Regione già in finale. Nel corso di uno spettacolo sul palco del Centro Vacanze Villaggio De Angelis di Numana, nelle Marche, sono stati resi noti i nomi delle venti ragazze che si aggiungono alle Miss Regione già in gara per il titolo di Miss Italia 2025 il 15 settembre
Al termine di tre giorni intensi di lavoro, la commissione tecnica ha selezionato le seguenti concorrenti:
Beatrice Sartori – Miss Framesi Piemonte e Valle D’Aosta
Arianna Garofalo – Miss Framesi Lombardia
Gloria Confalonieri – Miss Sport Givova Lombardia
Arlyn Esther Santos – Miss Eleganza Lombardia
Sofia Todeschi – Miss Rocchetta Bellezza Trentino Alto Adige
Kora Libardi – Miss Cinema Trentino Alto Adige
FRANCESCA DRÌ – MISS ELEGANZA FRIULI VENEZIA GIULIA
23 anni, di Udine. Alta 1,78. Ha la laurea triennale in Economia e gestione aziendale, lavora come barista. La timidezza e la paura di non riuscire nei suoi scopi frenano talvolta il suo cammino. Ogni volta, però, riprende il cammino con coraggio.
Ha vinto il titolo di “Miss In Onda” su Telefriuli e, al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort a Lignano Sabbiadoro le è stata assegnata la fascia di “Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia”.
Anastasia Orrù – Miss Rocchetta Bellezza Veneto
Greta Caula – Miss Cinema Liguria
Francesca Zanasi – Miss Colli Emiliano Romagnoli
Chiara Festeggiante – Miss Framesi Toscana
Alessia Pelliccioni – Miss Rocchetta Bellezza Marche
Sofia Capone – Miss Miluna Abruzzo
Carola Danesi – Miss Sport Givova Lazio
Sara Fidani – Miss Eleganza Roma
Maria Chiara Volpe – Miss Sorriso Campania
Ludovica Lombardi – Miss Eleganza Campania
Monica Russo – Miss Comuni Vesuviani
Viviana Mudò – Miss Parco dell’Etna
Giusy Maugeri – Miss Sorriso Sicilia
Le miss selezionate dalla commissione tecnica si aggiungono alle venti Miss Regione già in finale di diritto:
Beatrice Bo – Miss Piemonte
Alicya Ferrero – Miss Valle d’Aosta
Miriam Del Contrasto – Miss Lombardia
Sara Dellepiane – Miss Liguria
Chiara Cenci – Miss Trentino Alto Adige
MICHELA BERTOSSI – MISS FRIULI VENEZIA GIULIA
21 anni, di Cervignano del Friuli (UD). Alta 1,74. Laureata in Scienze politiche e dell’amministrazione, lavora come cassiera e referente in un locale. Si ritiene una “brava figlia e brava amica”, fiera della persona che è.
Ha iniziato il suo percorso di Miss Italia in Regione vincendo il titolo di “Miss Telefriuli” ha vinto poi al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro (Ud) la Finale di “Miss Friuli Venezia Giulia”.
Alice Zambon – Miss Veneto
Greta Passini – Miss Emilia Romagna
Alice Petagna – Miss Abruzzo
Valentina Beraldo – Miss Lazio
Fanny Tardioli – Miss Umbria
Gaia Pardini – Miss Toscana
Asia Campanelli – Miss Marche
Desirée Collini – Miss Molise
Annarosa Cascone – Miss Campania
Katia Buchicchio – Miss Basilicata
Roberta Molinini – Miss Puglia
Manuela Pugliese – Miss Calabria
Giada Stabile – Miss Sicilia
Sofia Pintore – Miss Sardegna
Le riserve, in ordine di graduatoria, sono invece: Angelica Parma, Martina Fiore, Giulia La Piscopia, Giulia Santoro, GIULIA VANIN, Giulia Cavani, Marica Cutro, Valeria De Stefano, Marica Mazza, Alice Salvini.
Il titolo verrà assegnato la diretta lunedì 15 settembre, a partire dalle ore 21:30, nel palazzetto dello sport di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. La finale sarà trasmessa in eurovisione su RTV San Marino (canale 550 DTT e Satellite) e RaiPlay.