I migliori casinò online italiani del 2022

Photo by Kaysha on Unsplash

Se dobbiamo considerare l’evoluzione del web dagli anni ’90 ad oggi, una delle prime curiosità che troviamo è l’incredibile abbondanza di giochi online che sono nati (e anche tramontati) indirizzati ad ogni genere di pubblico, di qualsiasi età, genere e ceto sociale.

I casinò online, come molti avranno notato, hanno avuto il loro grande boom negli ultimi anni. Questa realtà, tuttavia, è specifica del nostro Paese, in quanto Inghilterra e ancora prima di loro India, Antigua e Barbados avevano cominciato a scardinare le regolamentazioni del gioco digitale con premi in denaro.

L’Italia, prima di vedere i casinò online, ha subito il fascino delle poker room, un po’ come tutto il resto del pianeta. Oggi, però, con un fatturato di oltre 35 miliardi di euro all’anno, è normale farsi la domanda: quali sono i migliori casino online sicuri, magari italiani? In questa guida cercheremo di fare il punto della situazione, spiegando innanzitutto chiaramente cosa significa “sicuro” e perché è importante ribadirne i sistemi di sicurezza quando parliamo di “casino online aams”.

Inizieremo dalla base, definendo i termini classici, per poi andare oltre e scoprire cosa si nasconde dietro alcune delle maggiori realtà sul mercato.

Cos’è un casino online?

Cominciamo da qui. Un casino online è, come suggerisce il nome, l’equivalente del classico luogo di gioco d’azzardo che conosciamo, ma trasportato sul web.

Uno dei grandi miti, quasi immortali, è quello che vede l’idea che vincere soldi veri sia impossibile, che in realtà questi siti siano studiati soltanto per rubare soldi e non darne mai.

Non staremo qui a dire l’ovvio, ma va detto che finché il gioco non diventa dipendenza, le possibilità di vincita nei migliori casinò sono pressoché identiche a quelli fisici, se non addirittura leggermente maggiori, in quanto molto più trasparenti nel loro funzionamento.

Photo by Carl Raw on Unsplash

Tuttavia, come molti cambiamenti dovuti al digitale, anche i casinò online rispondono a delle strategie, una vera e propria abilità del minimizzare le perdite e ottimizzare i guadagni. Arriveremo, più avanti, a spiegare anche le regole per i giocatori, i consigli per i giochi, come ottimizzare gli investimenti su roulette e blackjack, ma prima definiamo meglio le basi.

I casino online sono migliori di quelli fisici?

Se da una parte c’è una profonda sfiducia nei casino online aams, italiani e non, dall’altra c’è una sorta di credenza che i casinò online siano la controparte migliore della stessa realtà fisica.

Parte dell’idea deriva da una convinzione che i casino fisici siano stati invasi da pratiche scorrette, che abbassano le probabilità di vittoria. Tuttavia, anche le realtà analogiche (e soprattutto quelle) devono dimostrare di essere invece completamente corrette nel loro comportamento. Per ricevere la licenza AAMS, o la nuova licenza ADM occorre dimostrare di possedere molti requisiti, fra cui una dimostrazione nero su bianco della validità e delle possibilità assolutamente bilanciate e reali di vincita o perdita. I migliori casino online espongono anche questi documenti al pubblico, ma è una scelta facoltativa, sebbene ormai sia considerato un must, almeno in territorio italiano.

Per sapere davvero però su quali siti vale la pena tentare la fortuna, passiamo al prossimo punto: come scegliere i migliori casino online.

Come scegliere i migliori casinò online?

Così come per molte altre cose, anche scegliere i migliori casino online italiani e non, richiede di “testarli” e recensirli in dettaglio. Le recensioni sono diventate, con l’avvento del web, lo strumento più affidabile che abbiamo per sapere se un prodotto, un servizio o qualsiasi altra cosa è degna del nostro tempo e i nostri soldi. Scegliere il casino giusto non è da meno: esistono siti completamente dedicati a recensire le migliori realtà sul web, permettendo così ai giocatori di conoscere in anticipo quali luoghi preferire e dove è meglio depositare denaro per il gioco.

Innanzitutto, quindi, diamo uno sguardo sul web. In secondo luogo, è fondamentale imparare a fare un’analisi superficiale anche personalmente, così da escludere immediatamente eventuali realtà “troppo belle per essere vere” e scremare la scelta senza l’aiuto di terze parti.

Partiamo quindi con il dire che i migliori casino online hanno innanzitutto una scelta di giochi vasta. Senza varietà, il divertimento finisce presto, quindi il primo aspetto da considerare è proprio quanti giochi sono presenti sul sito.

Immediatamente dopo aver controllato quanti modi di divertirsi ci sono, occorre controllare i metodi di pagamento accettati: se fino a qualche anno fa era davvero complicato giocare online senza carta di credito, oggi è pressoché un must permettere un po’ qualsiasi metodo, dalle carte prepagate a persino Paypal.

Ovviamente ci sono poi tanti altri fattori da prendere in considerazione: bonus di benvenuto, assistenza clienti, giochi da tavolo live, promozioni e offerte vantaggiose, così come tutto il resto dei nice to haves tipici dei casino online.

Se tutto quello che abbiamo detto è semplice per chi ha già esperienza di gioco digitale ed è un navigato giocatore che ha solcato molti tavoli virtuali, per i neofiti o i curiosi che si accingono ad entrare in questo mondo è necessario che il “sugo” venga ristretto: così nascono i siti di comparazione.

Come usare i siti di comparazione?

L’obiettivo di un sito che compara i migliori casinò online italiani è quello di preparare il terreno per i giocatori. Questi strumenti nascono un po’ per presentare pro e contro dei vari casinò, ma anche per massimizzare gli investimenti dei giocatori hardcore.

La comparazione viene effettuata in due modi: innanzitutto ci sono degli esperti che controllano con cura le varie funzioni del sito e i bonus casinò, che sono sicuramente fra i primi indicatori di una buona realtà. In secondo luogo, tuttavia, ci sono aggregazioni di analisi e una disposizione grafica ottimale per rendere immediatamente chiaro il tutto a chiunque voglia avere un’idea generica di cosa offre un casinò piuttosto che un altro.

Quali sono però gli aspetti analizzati? C’è una lista piuttosto comune che viene stilata, ricavata dagli interessi più frequenti di chi gioca online.

Sono presenti slot machine gratis? Se sì, come funzionano?

Casino online AAMS: i migliori casino online italiani aderiscono alle normative AAMS e ADM.

Quali bonus casinò sono presenti? Deposito, iscrizione, primo prelievo? Questo punto è particolarmente dettagliato durante le analisi, facendo sì di mettere le eventuali condizioni “speciali” in chiaro per i nuovi giocatori.

Casinò live: quali giochi ci sono? La qualità è buona? Come funzionano?

Ovviamente ci sono anche molti altri aspetti che variano da sito a sito, ma in generale questi punti sono quelli SEMPRE affrontati, in quanto misurano sommariamente l’affidabilità di un casinò.

Esistono le truffe sui casinò online legali in Italia? Come riconoscerle?

Affrontiamo ora il discorso truffe. Come pressoché ogni cosa, un truffatore potrebbe prendere di mira il mondo del gioco d’azzardo digitale, magari creando un sito che a tutti gli effetti appare come un ottimo casino online, ma che in realtà ha qualcosa che non torna: metodi di pagamento particolari, ratio di vincite non rispettato, magari persino script per far perdere grandi quantità di denaro nel caso di vincite troppo elevate.

Le truffe, specialmente sul web, sono sempre dietro l’angolo, quindi possiamo dire che sì, esistono le truffe di casinò online legali, ma che hanno una vita brevissima, in quanto controllati con estrema costanza dai Monopoli di Stato, non dando il tempo alle vittime di cadere in trappola.

Agli albori del gioco digitale le truffe erano molto più comuni, proprio perché ancora le regolamentazioni odierne dovevano essere introdotte anche per le attività online. Per questo oggi si dà estrema importanza ai casino online AAMS e le sale da gioco legali. Esistono ancora e continueranno ad esistere i siti con le classiche licenze internazionali (specialmente quelle maltesi, le più comuni in Europa) ma il rischio è piuttosto elevato, in quanto in caso di problemi potrebbe essere difficile o persino impossibile recuperare eventuali vincite non riscosse.

Per ottenere la licenza ADM o AAMS è necessario attivarsi lungo un tortuoso processo, dove vengono analizzati molti fattori e, solo se il casinò risponde ai requisiti necessari, si continua con l’abilitazione ad essere un casino legale, riconosciuto dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, il nuovo ente abilitato a rilasciare le licenze. Una volta superato l’iter burocratico, il nome e il sito del casinò appariranno sulla pagina ufficiale dei concessionari di gioco digitale.

Photo by Micha? Parzuchowski on Unsplash

Quali sono le conseguenze in caso di truffa?

Per chi si chiedesse che fine fanno i truffatori e coloro che non rispettano le leggi del gioco d’azzardo nel nostro Paese, c’è anche una blacklist consultabile in qualsiasi momento dove vengono annotati tutti i “bambini cattivi”.

L’importanza della licenza AAMS (oggi ADM) sta soprattutto nella possibilità di utilizzare la crittografia SSL a 128bit, per garantire la sicurezza di ogni transazione monetaria e la gestione trasparente dei fondi. Queste accortezze proteggono i vostri investimenti anche nel malaugurato caso il sito chiuda e l’azienda titolare dichiari bancarotta: i fondi da restituire verranno gestiti dall’ADM.

La crittografia coinvolge ovviamente anche i dati personali e le eventuali scansioni di documenti che inviate per confermare la vostra identità sui siti. Alcuni dei migliori casino online, presenti sulla piazza da tempo, hanno dovuto persino dovuto condividere con gli organi statali alcune credenziali di soggetti pericolosi, l’unica eventualità in cui i vostri dati potranno mai uscire dal rapporto di confidenzialità con il casinò, che si impegna a crittografare e non divulgare nulla di cui non diate espresso consenso.

Passiamo però alla parte importante di questa guida: come riconoscere i casino online sicuri.

Come riconoscere un casino online sicuro?

In questa sezione cercheremo di dare un’infarinata generale sui punti da “attenzionare” per essere tranquilli quando si gioca. Ci sono alcuni criteri fondamentali per riconoscere a prima vista un casinò legale e sicuro. Affidarsi a uno di quei nomi nella lista nera dell’AAMS, ad esempio, potrebbe portare non solo a delle truffe, ma alla possibilità di non poter ricevere le vincite anche nel momento in cui si raggiungono le dovute soglie.

Innanzitutto va affrontato il tema della sicurezza e dei tempi di pagamento: i migliori casino online non utilizzano soltanto la crittografia e tempi rapidi di erogazione delle vincite, ma hanno sempre a disposizione un’assistenza clienti pronta a rispondere a qualsiasi dubbio. I bonus casinò “sicuri” sono caratterizzati da una descrizione chiara, senza giri di parole e clausole nascoste, posseggono un comparto giochi vario e i software non sono soltanto stabili, ma soprattutto comprovati come essere effettivamente rispettosi dei requisiti di “Return To Player” (RTP) richiesti dai Monopoli di Stato. Aggiunte diventate pressoché indispensabili sono diventate la trasparenza delle operazioni e gli avvisi per mantenere un gioco responsabile, senza provocare dipendenza.

Cosa dobbiamo controllare dunque appena entriamo in nuovo sito, o quando ci stiamo informando?

Sicurezza e protezione: certificati protetti? Sistemi di protezione contro eventuali frodi?

Presenza della licenza AAMS/ADM

Valutazione dell’RTP (da parte di siti esterni o riportata direttamente nelle pagine del casinò)

Velocità nei pagamenti e nei depositi

Metodi di pagamento numerosi e sicuri: circuiti VISA e Mastercard, ma anche carte Paysafecard o conti Paypal, ormai una comodità di cui difficilmente si fa a meno.

Assistenza clienti sempre disponibile nella propria lingua

Condizioni e documenti essenziali tradotti

Bonus di benvenuto o di deposito adeguati

Scelta ampia di giochi

Versione PC e Mobile disponibili

Avvisi sul gioco responsabile e collaborazioni con helpline di supporto

Nonostante questi punti siano i più importanti, ci sono ancora molti altri lati da valutare in un casino online, per questo esistono i famosi siti di comparazione di cui abbiamo parlato poco fa.

10 motivi per scegliere un casino online AAMS ADM

I casinò online italiani hanno diversi requisiti da rispettare prima di poter entrare in attività. Ne abbiamo accennato quando abbiamo parlato del lungo percorso per ottenere la licenza AAMS/ADM, ma in realtà ci sono diverse quote annuali da mantenere e controlli da eseguire con cadenze piuttosto brevi.

Su alcuni siti e certi “furbetti” vi diranno che i casinò internazionali, senza licenza aams, offrono vantaggi esclusivi, perché possono permettersi determinate eccezioni che i casinò con licenza aams adm non possono, ma vale davvero la pena provare a spendere soldi in un sito di cui non si ha la certezza di quali sistemi di sicurezza adotta?

Di seguito, dunque, riportiamo i 10 motivi per scegliere un casino online AAMS ADM e come capire quali casino online italiani rispettano le normative vigenti.

1. Certificazioni AAMS/ADM: tutto quello che serve

Partiamo dal requisito base per operare legalmente in Italia: la licenza AAMS/ADM.

Questo documento è rilasciato dall’Agenzia Dogane e Monopoli (ex AAMS), il quale è diventato l’unico ente statale a cui è affidato il compito di regolamentare il settore del gambling online, in ogni sua forma. Non solo i casino online, ma anche le poker room e qualsiasi altra piattaforma di scommesse deve obbligatoriamente passare per l’Agenzia delle Dogane e Monopoli prima di poter operare online. Possiamo definirlo come il sigillo del Monopolio di Stato sul tabacco, o la SCIA per aprire un’attività: possedendo i requisiti necessari, si viene inseriti nella lista presente sul sito dei Monopoli di Stato e si è subito riconosciuti come un casinò online AAMS (ora ADM).

Questo iter si è reso necessario per via di quel boom di cui abbiamo parlato ad inizio articolo: le attività di gambling virtuale hanno generato un movimento di denaro molto alto, attraendo anche “attenzioni negative” da parte di truffatori e furbetti. L’ADM (ex AAMS, ricordiamo) è subentrata per regolamentare tutte queste attività e ha creato una licenza specifica per i casinò online in Italia, su cui sono presenti alcuni dati consultabili direttamente dai giocatori.

Come recita il sito ufficiale dell’ADM questo ente “esercita il presidio dello Stato nel settore dei giochi garantendo gli interessi dell’Erario attraverso la riscossione dei tributi e l’eventuale gestione del contenzioso, tutelando il cittadino con il contrasto agli illeciti e gestendo il mercato delle concessioni e degli atti regolamentari“. Dunque è sufficiente recarsi nella sezione “Monopoli” e seguentemente “Gioco a distanza” del sito per cercare la licenza e trovare:

Nome dell’operatore ed indirizzo fiscale

Logo e nome del regolatore

Il numero di licenza aams adm

Se, dalla ricerca, scoprite uno di questi dati (o, spesso, tutti) mancanti, ecco che avete appena trovato una frode: potete riportarla ai Monopoli di Stato oppure, giustamente, starne lontani!

Oltre a queste protezioni, i migliori casinò online italiani hanno aderito al programma “Gioco legale e responsabile” per contrastare i fenomeni di ludopatia e scommesse eccessive. Attraverso documenti e piccoli avvisi, i siti aderenti spiegano come non cadere vittima delle trappole del gambling e suggeriscono azioni da intraprendere per evitare una dipendenza dal gioco.

2. RNG, RTP e controlli: come funziona?

Sempre sulla pagina dell’ADM, alla sezione “Probabilità di vincita e dati sul gioco legale” sono presenti alcuni documenti che regolamentano il famoso “RNG” (Random Number Generator) e il fattore di RTP (Return To Player). Questi termini tecnici servono per indicare, rispettivamente, la casualità dei giochi e l’effettiva probabilità di vincere rispetto al denaro investito.

Prendiamo ad esempio i giochi di carte dove competiamo non contro altri giocatori, ma contro il banco. L’Agenzia delle Dogane e Monopoli riporta che “La percentuale delle somme giocate destinate alle vincite non può essere inferiore al 90%” il che significa, brevemente, che non possiamo perdere più del 10% di quello che scommettiamo.

Questo regolamento varia solo leggermente per i giochi da tavolo e di carte contro altri giocatori, dove le percentuali scendono all’80%, ma vengono divise in base al numero di partecipanti.

Questi controlli vengono eseguiti in maniera trasparente, in quanto riportati nelle dovute sezioni del casinò online. Se vi accorgete che non è presente questa sezione sul casinò su cui state giocando, controllate se l’informazione è disponibile altrove, oppure segnalate all’Ente preposto la mancanza: il Decreto Legge, 13 settembre 2012, n. 158 obbliga i siti di casinò a riportare le percentuali di vincita dei vari giochi.

Per automatizzare i calcoli e rendere il lavoro facile ai gestori, esistono molti tool online come Cogra, iTechLabs e GLI che effettuano le analisi periodicamente e restituiscono le metriche necessarie.

3. Transazioni certificate sui casinò online sicuri AAMS

Per garantire la completa sicurezza delle transazioni effettuate sui siti, esiste un protocollo di certificazione detto SSL, il quale permette di criptare i dati inviati insieme all’HTTPS, altro protocollo di sicurezza atto a proteggere ogni transazione economica online, che si parli di casinò, e-commerce o qualsiasi altro sito dove avvengono scambi di denaro.

I certificati SSL vengono gestiti da alcune compagnie come Comodo, DigiCert, RapidSSL, Broadcom ed altri, che effettuano aggiornamenti e controlli periodici ai propri sistemi di sicurezza.

Per chi volesse capire meglio in cosa consiste questo “certificato digitale”, è sufficiente dire che quando si apre la finestra dove effettuare i pagamenti, viene avviata una connessione criptata, la cui chiave è disponibile esclusivamente alle aziende erogatrici, che mettono a disposizione il loro protocollo ai clienti. Indispensabile quindi osservare se “https” precede il sito su cui stiamo giocando e, oltre questo, alcuni browser permettono di controllare in tempo reale il certificato, attraverso una piccola icona di lucchetto accanto ad HTTPS, da cui si può giungere al controllare se il sito è sicuro o meno.

4. Assistenza clienti e supporto in lingua italiana

Arriviamo ora ad una delle parti più ostiche, specialmente quando si parla di siti esteri e senza una sede specifica, ma solo riferimenti fiscali generici. Se di norma abbiamo sempre lamentele riguardanti il servizio clienti di provider, Pubblica Amministrazione e la maggior parte dei prodotti che usiamo regolarmente, per i migliori casino online avere un servizio clienti affidabile ed efficiente, oltre che nella lingua del giocatore, è un requisito indispensabile.

Avere un’assistenza clienti scarsa o addirittura assente è il modo migliore per un casinò online di allontanare chiunque: se si ha un problema, specialmente di natura economica, nessuno vuole vedere i propri ticket senza risposta per giorni.

La licenza aams adm riporta, al punto due del capitolato tecnico titolato “GESTIONE DEI PUNTI DI VENDITA DI GIOCO SPORTIVO”, il requisito fondamentale di possedere un servizio di assistenza clienti tramite Call Center o addirittura in loco (per gli esercizi fisici) al fine di garantire lo svolgimento del gioco senza intoppi.

Il capitolato tecnico è il vademecum per accedere alla licenza aams adm ed è dunque un documento che ogni gestore di casino online sicuri ha letto e deve leggere. Senza assistenza clienti, non c’è sicurezza, quindi non c’è la licenza aams.

Photo by Petr Machá?ek on Unsplash

5. Offerte bonus: cosa considerare

Forse il punto che interesserà la maggior parte dei lettori: le offerte bonus. Per chi non se lo aspetta, anche queste promozioni devono rispondere ad alcuni requisiti fondamentali, sebbene i gestori abbiano pressoché piena libertà di inserire clausole “sciabola” come limiti di puntata minimi per ritirare le vincite e altri “trucchetti”. I casino online italiani hanno comunque imparato che un piccolo investimento iniziale aiuta a mantenere i giocatori attivi a lungo e, di conseguenza, sono rari ormai i casino online che non offrono bonus di deposito o benvenuto.

Iniziamo con la chiarezza: in Italia esiste un termine per spiegare facilmente quando una cosa è scritta volutamente male, ovvero il “legalese”. Gli operatori dovrebbero infatti fare uno sforzo per rendere chiare le condizioni e i termini dei bonus, ma spesso lasciano termini estremamente tecnici e frasi formulate in maniere complesse, finendo con il disorientare i giocatori. Il fenomeno viene visto, soprattutto dai giocatori inesperti come un pessimo segno, che viene percepita spesso come un inganno. In realtà, come abbiamo visto finora, truffare non è possibile nei casino online e, anzi, i gestori sanno benissimo che camminano su un terreno minato.

Il problema principale sta, solitamente, nella scarsa attenzione dei lettori: per quanto il contratto da accettare inizialmente possa apparire lungo, cliccare o fare tap su “Accetto” è come firmare un mutuo senza averne letto le percentuali di interesse del 200%. Dal momento che i casinò online sono un’ottima fonte di divertimento, ma anche un investimento di somme di denaro (anche importanti) vale la pena dare uno sguardo alle condizioni.

Per capire se un’offerta è mediocre oppure ottima, si deve guardare alla presenza di limiti temporali, il numero di giocate o le categorie dove è utilizzabile. Queste informazioni sono riportate obbligatoriamente sui contratti e vi aiutano ad avere un’idea delle limitazioni a cui sottostare.

Bonus di benvenuto o deposito?

Ormai la maggior parte dei migliori casino online include entrambi, dove il primo è un omaggio ricevuto al momento dell’iscrizione, che non prevede l’investimento di soldi reali. Le clausole solitamente si riferiscono ai giochi accessibili con il bonus oppure al numero di volte in cui si devono eseguire puntate prima di poter prelevare denaro.

Insomma, i bonus non sono esattamente soldi gratis, ma ci si avvicinano. Se siete bravi giocatori e magari anche fortunati, si possono raggiungere i termini con cui poi accedere al prelievo.

Se sono presenti limiti temporali, inoltre, al termine dei 30 giorni dalla prima iscrizione si vedrà il bonus scomparire, sostituito magari da un bonus di primo deposito.

Attenzione sempre alle condizioni: alcuni casinò online specificano chiaramente che le vincite derivate dal bonus o dai famosi free spins, senza un deposito, non possono essere ritirate.

Di base, prima di poter ricevere qualsiasi omaggio, è inoltre richiesta la conferma dell’identità, quindi chi avesse intenzione di provare ad avvantaggiarsi ingiustamente tramite i bonus, sarà ovviamente limitato da questi requisiti.

Photo by Chris Liverani on Unsplash

Bonus fedeltà e VIP

Piccola menzione la meritano i bonus che si accumulano attraverso il playtime o sottoscrivendo promozioni VIP. Un po’ come le famose tessere punti dei supermercati, i migliori casino online offrono dei vantaggi a chi spende e gioca molto. Questi bonus hanno molte meno limitazioni degli omaggi di benvenuto o primo deposito, ma spesso riguardano giochi molto specifici, come roulette o poker online, oppure hanno traguardi di payout da raggiungere.

6. Varietà nell’offerta dei giochi da casinò

Immaginiamo di andare da un fruttivendolo e scoprire che vende soltanto banane e arance. La sua selezione limitata, per quanto “premium”, ci costringerà ad andare altrove per acquistare ciò di cui abbiamo bisogno. Similmente, i migliori casino online devono garantire una varietà nell’offerta dei giochi tale da mantenere vivo l’interesse dei giocatori. Solitamente su un sito di punta troveremo diverse opzioni legate alle categorie di slot machine, sistemi di jackpot accumulabile, vari giochi da tavolo, fra cui una maggioranza di giochi di carte e gli immancabili: roulette, blackjack, video poker.

Grazie alle nuove tecnologie, tuttavia, è ormai prassi nei casinò online inserire tavoli da gioco in live streaming. Queste modalità affascinanti prevedono l’interazione in tempo reale con un vero croupier operante da un casinò fisico, che svolgerà una serie di giochi diversi, spesso legati ai “grandi classici”.

Le software house che si occupano dello sviluppo di giochi sono poche, in quanto occorre rispettare moltissimi criteri per creare un videogioco di qualità per i casino online sicuri. Molti casinò creano una versione con soldi reali e un’altra “di prova”, così da testare i gusti dei giocatori.

Un ottimo metodo per avere una panoramica generale del casinò al primo accesso è controllare la lista delle varie categorie di gioco e capire se c’è quello che ci occorre: fra i grandi classici delle slot machines c’è ormai Book of Ra, quindi se quello è il vostro interesse, lanciatevi alla ricerca di questo titolo.

7. Un software di gioco stabile sia su desktop che su device mobile

Il gioco tramite cellulare e tablet è ormai una prassi consolidata. Se fino a qualche anno fa i dispositivi portatili non erano sufficientemente potenti per eseguire giochi complessi, oggi l’avanzamento tecnologico ha permesso a moltissimi cellulari di raggiungere prestazioni elevatissime, dando quindi accesso alla possibilità di eseguire applicazioni avanzate come, appunto, quelle dei casinò online.

Proprio per garantire una continuità di servizio dal PC al mobile, i gestori di casino devono poter offrire la possibilità di giocare su ogni piattaforma in maniera stabile, senza rallentamenti, malfunzionamenti e i famosi “bug”, ovvero comportamenti inaspettati che portano a conseguenze solitamente negative.

Alcuni casinò hanno persino creato delle promozioni speciali per chi si iscrive da mobile, includendo magari la richiesta di condivisione di alcuni dati aggiuntivi in cambio di credito extra o bonus di vario tipo. La raccolta dei dati aiuta i gestori a capire meglio chi frequenta il loro sito e, di conseguenza, a creare materiale specifico e promozioni mirate per un determinato mercato, così come ideare campagne per il gioco responsabile.

8. Controllo del gioco responsabile attraverso impostazioni ad-hoc

Al fine di contrastare la ludopatia, i casino online italiani e, in generale, quelli di un po’ tutto il mondo, hanno inserito dei sistemi di controllo del gioco responsabile. Questi meccanismi possono riguardare un limite di ricarica giornaliero, impostabile una volta a settimana, oppure altre soglie come puntate massime e traguardi di vincita o perdita specifici.

Questa lotta alla dipendenza si è resa necessaria proprio per contrastare quei fenomeni esagerati, legati al far diventare quella che dovrebbe essere una semplice attività ricreativa, un vero e proprio problema di natura psicologica. I migliori casinò online fanno sì non solo di riportare linee guida, consigli e persino avvisi per mantenere il gioco un’attività divertente, ma offrono anche contatti diretti con le helpline e un supporto diretto per affrontare il problema.

9. Casinò online sicuri: norme antiriciclaggio e identità verificate

Dal momento che i casinò online sicuri devono possedere una licenza aams, è ovvio che dovranno prendere anche delle precauzioni affinché vengano rispettate le norme antiriciclaggio statali, verificando le identità di ogni giocatore e collezionando alcuni documenti fondamentali come la carta d’identità, la patente o il passaporto e richiedendo una verifica approfondita per confermare che chi gioca è chi dice di essere.

Ormai i migliori casino online richiedono, durante il processo di registrazione, il caricamento di un documento ufficiale rilasciato da un organo statale, o almeno il codice fiscale, per vedere se innanzitutto il giocatore è già iscritto. In secondo luogo, prima di poter prelevare denaro, è sempre richiesto di procedere con delle ulteriori verifiche dove, solitamente, lo staff del sito controlla la veridicità delle informazioni immesse. Alcuni casinò permettono comunque di giocare, depositare denaro e utilizzare la maggior parte delle funzioni per un periodo di 30 giorni, ma impediscono comunque i prelievi.

Per quanto riguarda invece le norme antiriciclaggio, la questione è presa molto sul serio. I casinò collaborano infatti con le autorità e tengono sotto controllo i conti di gioco, segnalando alla UIF (Unità d’Informazione Finanziaria) qualsiasi attività sospetta.

10. Privacy e crittografia

Come ultimo punto, infine, dobbiamo considerare che i migliori casino online hanno un complesso sistema di privacy, per garantire l’anonimato del giocatore durante il gioco sui siti. Non solo, ma qualsiasi dato sensibile immesso (nomi, indirizzi, numeri di conti correnti…) viene crittografato tramite quei protocolli di cui abbiamo parlato poco sopra: SSL e HTTPS, che mettono al sicuro ogni informazione all’interno dei server dei gestori, l’unico luogo in cui saranno consultabili da parte di uno staff autorizzato, solitamente al fine di effettuare controlli o gestire pratiche di supporto.

Quanto conta il software nei casino online sicuri AAMS?

Precedentemente abbiamo parlato di come soltanto determinate software house siano considerate sufficientemente affidabili per produrre giochi da casinò, ma quanto è davvero importante il lato software nel grande schema del gioco d’azzardo?

La risposta è “moltissimo”. Sono proprio gli sviluppatori a dover creare algoritmi e sistemi capaci di rispettare determinate probabilità statistiche, così come sempre loro permettono a un casinò online di essere divertente, avere varietà fra i giochi e aumentare le chance di avere successo. Ci sono persino software house che producono esclusivamente alcune categorie di gioco, creando varianti sempre diverse, ad esempio, di slot machine, un grande classico del gioco d’azzardo e intramontabile sezione all’interno di qualsiasi sala da gioco che si rispetti.

Affrontiamo però più approfonditamente il discorso, tentando anche di parlare del perché, al momento, alcuni giochi e casinò non sono ancora disponibili su iOS e Android.

Quali casinò online italiani permettono di giocare da smartphone tramite app?

Sdoganato il gaming su smartphone e tablet, è del tutto naturale che si voglia cercare un casinò che offra app di gioco. Dopotutto è proprio quando ci rilassiamo che giochiamo sui casino online e, quando c’è di mezzo il relax, è difficile che si passi il tempo seduti davanti ad un computer.

Quali sono dunque i casinò online italiani che offrono la possibilità di giocare direttamente con l’app mobile? Parlando di realtà nazionali, impossibile non citare SNAI, nome di punta dei casinò sicuri e famoso anche per coloro ben lontani dal gioco d’azzardo virtuale. Fra i siti di casinò che permettono di giocare in modalità mobile SNAI conta, insieme a GiocoDigitale.it, il più alto numero di slot machine. Da sempre focalizzato su questo tipo di gioco, sia SNAI che GiocoDigitale hanno fatto grandi sforzi per portare grandi classici come Book of Ra e altre slot machine su smartphone, insieme a roulette, blackjack e gli altri immancabili del casino online.

Tuttavia, quasi tutti i migliori casino online oggi permettono di giocare da telefono, con alcuni che scelgono persino di avere esclusivamente un pubblico di giocatori da device portatili, come fa Betway, oppure Unibet.

Photo by Rodion Kutsaev on Unsplash

Tutti i giochi casinò possono essere su iOS e Android?

Ovviamente, nonostante i grandissimi avanzamenti, alcuni giochi rimangono piuttosto difficili da portare su mobile. Ecco quindi che alcune roulette speciali, oppure giochi di carte particolarmente complessi finiscono con l’essere sì disponibili su iOS e Android, ma spesso con interfacce ridotte, poco comode e talvolta poco ottimizzate.

Al momento sugli smartphone possiamo trovare una varietà di slot incredibile: Megaways Slot, Hold and Win, Infinity Reels, le classiche BAR slot machine, così come le preziose Jackpot slot, capaci di garantire vincite molto alte.

In aggiunta, sono stati creati giochi da casinò realizzati proprio con un touchscreen e le dimensioni ridotte dello schermo in mente. Pensando a come erano le possibilità di gioco anche solo una decina di anni fa, non è davvero sorprendente pensare di poter tenere in tasca un piccolo casinò, disponibile in qualsiasi momento? Il futuro sicuramente ci garantirà un rapporto 1:1 di giochi desktop e mobile, ma per ora accontentiamoci di questi passi in avanti enormi.

Un elenco dei migliori casino online italiani autorizzati AAMS del 2022

Che guida sarebbe, infine, se non includessimo una nostra personale lista dei migliori casino online aams adm? Nelle nostre analisi abbiamo seguito tutti i punti di cui abbiamo parlato finora, aggiungendo anche nostre considerazioni personali a ciascun sito, apprezzandone magari la semplicità di utilizzo, la grafica accattivante o il senso di divertimento che ci hanno trasmesso i giochi.

Bonus deposito, di benvenuto, metodi di pagamento, varietà dei giochi, RTP e RNG… abbiamo valutato ogni punto e questo è il risultato.

La Top 10 dei casino online sicuri

888casino.it

Considerato uno dei nomi più grandi del settore, 888casino ha sicuramente una grande fama che lo precede. Attivo in Italia dal 2011, oggi 888casino.it è considerato uno dei siti più sicuri per quanto riguarda il gioco d’azzardo virtuale.

Con un bonus senza deposito di 20€ e un’ottima varietà di giochi, oltre a elevati standard di qualità per quanto riguarda l’assistenza clienti e le opzioni di pagamento o prelievo, 888casino è il nome giusto per avventurarsi nel mondo dei casinò online.

Gioco Digitale

Il primo casinò online aams in Italia, Gioco Digitale. Fondato nel 2006, oggi è una delle realtà più importanti a livello nazionale, ma anche internazionale. Grazie alla certificazione eCogra e una varietà di metodi di pagamento disponibili, Gioco Digitale è un altro nome adatto ad entrare nella top 10 dei casino online sicuri.

In quanto varietà di giochi, pochi casinò possono vantare lo stesso numero.

SNAI

Un nome che sicuramente quasi ogni lettore conoscerà. Già proprietario della maggior parte dei sistemi di scommesse in Italia, la storia dell’azienda parte dal 1990, anno di fondazione. Nel 2018 è entrato a far parte del gruppo Playtech e da anni porta avanti il gioco digitale anche attraverso il settore dedicato al casinò online in Italia.

Colosso delle scommesse sportive, SNAI ha una grande storia di successi alle spalle e impiega tutti i sistemi di sicurezza più avanzati per garantire privacy e sicurezza.

LeoVegas

Nonostante la sua comparsa sul web sia piuttosto recente, oggi LeoVegas è uno dei migliori casinò online che permette, oltre alle classiche slot e giochi da casinò tipici, anche un folto comparto di servizi LIVE, come la Roulette TV e molto altro.

La sicurezza di LeoVegas è fra le prime del suo settore e la crescita di questo sito non sembra arrestarsi.

Unibet

Fra i casinò con licenza, non potremmo non citare Unibet. Presente sul mercato dal 1997, questo casino con sede a Malta garantisce la completa sicurezza durante il pagamento e un rigido sistema di privacy per garantire l’anonimato ai propri giocatori.

La lunga esperienza nel settore e una varietà più che ottima di giochi lo rendono un sito sicuro e soddisfacente in termini di gambling online. I pagamenti, come in quasi tutta la categoria, avvengono tramite bonifico bancario VISA, ma anche gli innovativi eWallet SKRILL e NETELLER, che appaiono come nuovi standard di settore.

StarVegas

Altro nome pressoché storico, StarVegas conta una lunga storia alle spalle. Avendo ottenuto la licenza aams adm, StarVegas è stato a lungo il casinò di riferimento per i giochi Novomatic, molto apprezzati dal pubblico.

Le opzioni di pagamento sono in linea con gli standard odierni, che richiedono la presenza anche dell’immancabile Paypal per rendere i depositi veloci e sicuri. Sicuramente un nome da top 10.

Pokerstars Casino

Pokerstars è un nome ormai consacrato all’interno dei circoli di appassionati di poker. Responsabile in parte del grande boom del poker online italiano, Pokerstars ha aperto anche una sua sezione casinò, in continua espansione e che ha già ottenuto la licenza aams adm, con cui poter garantire la sicurezza e l’affidabilità verso i giocatori.

Con un RTP in linea con gli standard richiesti dallo Stato, Pokerstars Casino tenta di includere all’interno del proprio comparto giochi titoli più di nicchia, che gli appassionati faticano a trovare su altri siti.

WilliamHill

Forse uno dei nomi in assoluto più prestigiosi del gambling in generale, non solo online. Con una fondazione che risale al 1934, William Hill è stato un apripista per molti altri casinò ed è ormai quotato in borsa, così come la maggior parte dei siti di cui stiamo parlando.

Oltre alla licenza aams adm, infatti, i casinò che risultano registrati alle varie Borse devono fare particolarmente attenzione: una truffa o un pagamento non regolare risulterebbe in un vero e proprio scandalo, capace di far piombare i valori azionari verso il basso!

Betway

L’abbiamo citato come grande novità del betting online, ma Betway è davvero in costante ascesa sin dalla sua fondazione. Fra i casino online italiani questo è stato uno dei primi a ricevere la licenza aams adm. Oggi si è reinventato, oltre che come casino online classico, anche come piattaforma di gambling mobile, sviluppando bonus pensati esclusivamente per i giocatori da smartphone e proponendo giochi realizzati per i piccoli schermi.

La sicurezza e la privacy sono al primo posto per Betway e dobbiamo dire che i bonus messi a disposizione dal sito sono davvero buoni.

Codere

Se da una parte Codere non offre un’app mobile per Android o iOS, dobbiamo comunque parlare di questo colosso del gioco del Bingo in Italia. La sicurezza sembra essere un punto fondamentale per il casinò di Codere, che utilizza chiavi di cifratura non a 128bit, ma persino a 256, rendendo praticamente impossibile una violazione dei dati sensibili immessi sulla piattaforma.

Il sito web è gestito da Microgame, che i più esperti conosceranno come nome molto importante all’interno del gioco d’azzardo digitale, quindi la qualità dei giochi non può essere messa in discussione.

Migliori casino online per categoria: un’analisi

Chi ha detto che tutti i casinò appartengono alla stessa categoria? Proprio per via della grande competizione presente sul mercato, i casinò online in Italia vengono divisi a seconda di cosa offrono e ciò in cui eccellono.

Prendiamo ad esempio Gioco Digitale: da sempre, sin dalla sua apertura, questo sito si è concentrato sul mercato delle slot machine, diventando oggi un vero e proprio colosso in questo campo, con più di 1000 giochi disponibili, divisi per categorie di slot.

Facciamo una piccola lista dei migliori casinò online per categoria:

Miglior casino per bonus di benvenuto: Sisal Casinò, con 55€ di bonus senza deposito.

Miglior casino per bonus di primo deposito: per quanto riguarda le percentuali, certamente 888casino.it con il suo 125% fino a 500€ risulta quello più efficiente, ma LeoVegas offre il 100% fino a 1000€ e dei Free Spins omaggio, rendendo la scelta soggettiva.

Miglior casino per varietà di giochi: Gioco Digitale si prende la corona con più di 1200 giochi, di cui la maggior parte slot machine.

Miglior casino per RTP: SNAI ha fatto registrare un RTP medio di ben 97,89%, il valore più alto del settore.

Miglior casino mobile: la battaglia fra SNAI, Gioco Digitale e LeoVegas imperversa, ma al momento è probabilmente il secondo ad avere ancora la meglio.

Quali casinò online AAMS ADM hanno i migliori payout?

Il payout è un termine tecnico che si utilizza per indicare quale è la percentuale di vittoria per i giocatori. Il parametro è simile all’RTP, in quanto va a quantificare le probabilità di vincita per il giocatore, rispetto ai singoli giochi.

Quali sono però i casino online aams adm con il miglior payout?

Premettiamo che i casino online non possono cambiare l’RTP dei giochi che inseriscono, dalle nostre analisi, che prendono in considerazione come “buon” payout le percentuali oltre il 96%, abbiamo riscontrato che tre nomi si sono fatti strada come ottimi siti con un payout più che soddisfacente:

StarVegas: i loro blackjack superano il 100% di payout, arrivando al 102% per la versione Classic e al 101% per il Blackjack Pro. Incredibile!

Betfair: la loro variante di Blackjack Surrender arriva al 99,29% di payout, mentre le slot al 97-98%, a seconda del gioco.

Tombola.it: un nome inaspettato del settore. Tuttavia la scelta di questo sito è stata particolare, ovvero inserire soltanto slot machine e giochi il cui RTP è sopra la media, con alcune che arrivano a sfiorare il 99%.

I casinò con servizi di LIVE DEALER

Fra le grandi novità introdotte dal web e dagli avanzamenti tecnologici abbiamo i servizi di LIVE DEALER. Per spiegarlo semplicemente, i live dealer sono dei croupier reali, posizionati all’interno di casinò sparsi per l’Italia, che davanti ad una telecamera svolgono una normale partita del gioco che stanno eseguendo.

La particolarità dei live dealer è che si può interagire in tempo reale, scommettere e vincere proprio come se si fosse seduti al tavolo da gioco. Questo significa che, ad esempio, le carte che estrae il croupier sono le stesse che si vedrebbero svelate durante una visita al Casinò di Montecarlo.

Quali casinò offrono però questo meraviglioso servizio? In realtà un po’ tutti. Alcuni nomi spiccano per il numero di stanze e giochi a disposizione, quindi faremo una top 3 dei casinò online che hanno scelto di occuparsi di live gambling in streaming.

GiocoDigitale: c’erano dubbi? Come abbiamo detto più volte, questo gestore è un vero leader del settore, ma il loro settore di giochi live ha ben 96 stanze e varianti.

SNAI: leggermente staccato dal primo posto troviamo SNAI con 77 istanze in tempo reale.

Unibet e 888casino si prendono il terzo posto, a pari merito per numero di live (54), ma staccati comunque dagli altri due gestori.

Il miglior casino online per mobile

Affrontiamo ora uno degli ultimi punti prima di passare alla fase conclusiva della guida: quali sono i migliori casinò per mobile, ne spicca uno in particolare?

In realtà abbiamo già parlato delle migliori app di casinò qualche paragrafo precedente, ma specifichiamo: un buon casino online ha un’app sicura, affidabile, funzionale e con un’offerta di giochi che dovrebbe avvicinarsi il più possibile alla sua controparte desktop.

I nomi che abbiamo citato sono LeoVegas, SNAI e Gioco Digitale, con una menzione speciale a Betway che sta sviluppando giochi esclusivamente per il mercato mobile.

Scegliere quale sia il miglior casino online per mobile è molto complesso, in quanto la scelta è fra “big” del settore e la preferenza è, a questo punto, individuale. Crediamo comunque che il numero di slot disponibili, i servizi live proposti e il payout piuttosto buono, oltre i generosi bonus di benvenuto rendano GiocoDigitale l’app migliore, ma alcuni potrebbero invece preferire Betway con i suoi giochi esclusivi, o magari SNAI per la sua interazione seamless con i sistemi di scommessa italiani.

Basi di casino online AAMS: come iniziare a giocare

Prima di tuffarsi nel mondo dei casino online, occorre chiarire che dei casinò sicuri in Italia, nessuno permette di giocare senza prima registrarsi con dei dati reali e, talvolta, persino senza prima inserire un conto sul profilo.

Nonostante la procedura possa leggermente differire di casino in casino, quello che rimane sempre costante lo descriveremo in un breve riepilogo dei passaggi necessari per iscriversi ai siti di casinò.

Aprire un conto di gioco nei casinò online sicuri AAMS ADM

Di norma i siti di casinò saranno più che chiari durante il processo di registrazione, quindi dal momento in cui cliccherete “iscriviti” in poi, basterà seguire le indicazioni fornite dal gestore. Nonostante molti casino lo esplicitino più volte, è importante inserire i dati correttamente in quanto saranno poi utilizzati per le verifiche del documento che caricherete.

A fine registrazione dovrete confermare (il più delle volte) il profilo attraverso il link ricevuto per e-mail, così da poter poi cominciare a giocare. La maggior parte dei casinò online AAMS, tuttavia, fanno cominciare un countdown di circa 30 giorni, dove è possibile sì giocare, ma non prelevare le eventuali vincite. In questo periodo è necessario procedere con i metodi di verifica proposti, i quali di norma consistono nell’inviare ulteriori documenti per provare la vostra identità. L’esito della procedura richiede all’incirca dalle 24 alle 48 ore, dopodiché sarete liberi da qualsiasi limitazione relativa all’identità.

Alcuni dei casino online che offrono bonus di benvenuto e primo deposito, è bene notare, vi permetteranno di riscattare i benefici soltanto una volta verificata la vostra identità. Queste procedure sono identiche sia per i siti di casinò, che per le app mobile. Come abbiamo detto, questi iter sono stati resi necessari per combattere le norme antiriciclaggio e ricevere la licenza adm, in quanto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli combatte attivamente ogni tentativo di truffa, anche in caso di sospetti illeciti di altro tipo.

Come depositare o prelevare nei siti casinò online in Italia

Una volta effettuata la registrazione e verificata l’identità, dopo essersi accertati di essere nel posto giusto, dove ci si può divertire, allora si dovrà procedere con un deposito o, magari, direttamente con un prelievo. La stragrande maggioranza di casinò, prima di poter effettuare qualsiasi operazione, richiede un deposito minimo di 10€, in parte per le norme antiriciclaggio e in parte per evitare eventuali truffe ai loro danni.

Sia per il deposito che per il prelievo ci sono diversi metodi, vediamoli in dettaglio.

Paypal ed e-Wallet

Forse il metodo in assoluto più comodo: transazioni sicure, registrate, con l’ulteriore strato di protezione fornito dalle piattaforme di pagamento. Oltre l’usatissimo Paypal si stanno diffondendo anche SKRILL e NETELLER, così come altri che consentono anche transazioni in monete virtuali, possibilità più rare però per ora.

Bonifico bancario

Il grande classico: il bonifico bancario. VISA, Mastercard e tutti gli altri circuiti sono indicati, o almeno dovrebbero, sulla pagina di pagamento. Alcuni siti non accettano Mastercard o VISA per motivazioni variabili, ma di base rimane piuttosto ampio lo spettro di possibilità riguardanti il bonifico bancario.

Per i prelievi questa è anche la soluzione più sicura, in quanto avrete un numero di transazione a cui risalire se ci saranno problemi di qualche tipo.

Carte prepagate

Paysafecard in cima a questa classifica, le carte prepagate hanno fatto la loro definitiva entrata nel mondo delle scommesse. Ormai Lottomatica, Sisal e persino Poste Italiane con PUNTOLIS hanno creato queste comodissime carte con un credito massimo all’interno. Tuttavia queste servono solitamente per inviare denaro.

Se parliamo di prepagate che possono ricevere denaro, allora dobbiamo guardare a Poste Italiane, Intesa San Paolo e gli altri istituti che hanno creato le loro personali carte prepagate. Sono recenti anche le card dedicate esclusivamente a scommesse e giochi come la Lottomaticard e la prepagata PUNTOLIS.

Quanto costa depositare e prelevare denaro

Di base, prelevare o ritirare denaro ha le stesse identiche commissioni di qualsiasi altra transazione. Per questo suggeriamo fortemente di affidarsi ai casinò online AAMS ADM, in quanto non c’è il rischio di costi nascosti o tassi di cambio da altre valute all’euro.

Bonus, rollover, programmi fedeltà e VIP

Il discorso bonus e rollover è leggermente più complesso: leggiamo sempre le condizioni prima di dire sì a qualcosa, oppure lanciarci in depositi stratosferici per poi rimanere delusi. Controlliamo sempre su quali tipologie di gioco possiamo utilizzare i bonus, come funziona in caso di vincita e tutti gli altri “dettagliucci” che diventano fondamentali al momento di prelevare.

Stesso discorso per programmi a lungo termine e VIP: leggiamo SEMPRE le condizioni.

I limiti temporali del bonus di benvenuto

Altro punto da approfondire: oltre alle condizioni di vincita e acquisizione, teniamo a mente che la maggior parte dei bonus di benvenuto hanno un tempo limite, che si aggira intorno ai 30 giorni. Altri limiti sono definiti di “playthrough”, ovvero si interrompono dopo un certo numero di partite effettuate.

Panoramica dei giochi da casino

Trucchi, consigli e intuizione: è arrivato il momento di scoprire qualcosa di più sui giochi da casinò. Vediamoli in dettaglio.

Slot machine nei casinò online: un must

Cosa sarebbe un casino senza un comparto di slot machine che si rispetti? Queste piccole macchine sono nate in maniera piuttosto grezza dalla combinazione di tre simboli uguali. Nel tempo ne sono nate moltissime varianti e oggi ne esistono migliaia, tutte diverse. Approfondiamo le slot machine per categoria.

Quali categorie di slot machine legali esistono in Italia?

Slot Jackpot

Iniziamo con le slot jackpot. Questa variante ha un montepremi in aggiunta ai premi normali. Quando l’importo è progressivo, parliamo di un “premio jackpot” che aumenta all’aumentare delle scommesse dei giocatori, mentre in uno “fisso” il denaro ha una quantità specifica e può essere vinto attraverso combinazioni particolari.

Slot Hold and Win

Forse uno dei più apprezzati tipi di slot machine, gli Hold and Win sono caratterizzati da delle “fasi bonus” raggiunte ottenendo combinazioni di 3, 4 o più simboli sullo schermo. I seguenti giri gratis (free spins) o i minigiochi attivati creeranno la vincita finale.

Slot Infinity Reels

Le Infinity Reels sono un’aggiunta relativamente nuova alle slot machine. Resi possibili dalle tecnologie virtuali, durante le “fasi bonus” la griglia di gioco si espande e può quindi contenere molti più simboli, innescando vincite multiple, proprio come dice il nome, all’infinito.

Slot Megaways

Detti anche “slot a linee”, queste slot machine prevedono la selezione di alcune righe su cui i simboli “valgono”. Queste righe, dette paylines possono raggiungere numeri spaventosi e garantire vincite altissime.

Le megaways sono la prima variante che è apparsa delle slot BAR, le più classiche slot machine che conosciamo, con i frutti e la scritta BAR appunto. Dai 3 rulli originali si sono originate molte payline, fino alle slot megaways.

Giochi da tavolo: roulette, blackjack e altri tavoli

Oltre allo slot machine, tuttavia, ci sono molti altri giochi da casinò sui siti online. Solitamente sono una trasposizione 1:1 dei classici, ma talvolta vengono create varianti e persino modalità completamente nuove.

Roulette

Con un potenziale di vincita fino a 35 volte il valore della propria puntata, la roulette è un intramontabile gioco da casinò. Diverso a seconda della versione americana o europea, il margine di vittoria cambia decisamente. Sulle ruote “a doppio zero”, ovvero quelle americane, il banco ha un margine di vittoria del 5,25%, mentre sulla variante europea appena la metà, il 2,7%. I numeri della versione europea (la più utilizzata) vanno letti dall’interno verso l’esterno.

I tipi di puntate possono essere molti: fila, sei numeri, colonna, dozzine, rosso/nero, pari/dispari… esistono alcune strategie per aumentare le probabilità di vittoria, come ad esempio trovare la “firma del croupier”, ma in definitiva la roulette è un gioco di casualità, dove si possono ammortizzare le perdite e prevedere possibili vincite.

Photo by Free Walking Tour Salzburg on Unsplash

Blackjack

Uno dei giochi più amati nel casinò, il blackjack per noi italiani potrebbe sembrare una variante del famoso “sette e mezzo”. L’obiettivo è infatti battere il banco con le carte francesi (quelle da poker, per capirci) avvicinandosi il più possibile a 21, ma senza andare oltre. Il banco di solito deve sottostare a regole speciali, ovvero tirare almeno fino a 16, stare obbligatoriamente a 17 o 18 e, nel caso il giocatore faccia blackjack con un Asso e una carta di valore Dieci (comprese le figure dunque), pagare 3:2 la vincita.

Le varianti del blackjack possono essere diverse, dove di solito cambia quante carte sono distribuite al dealer, o le puntate da piazzare.

Altri tavoli

Esistono altri tavoli che comprendono, di solito, i giochi di carte. Baccarat e poker sono gli esempi più tradizionali, ma in realtà possiamo contare anche tavoli di dadi, con le sue tantissime varianti: a punto alto, Ricco, New York… oltre che le altre categorie di gioco.

Photo by Jonathan Petersson on Unsplash

Altre categorie di giochi da casinò

Videopoker

Intramontabile gioco d’azzardo automatizzato, il video poker è forse una delle interazioni più riuscite fra slot machine e poker. Ne possiamo contare una quantità sconvolgente di varianti, sia nella grafica che nelle meccaniche.

Bingo

Da noi conosciuto semplicemente come “Tombola”, il bingo ha un seguito florido di appassionati. Rilassante e simile a un Lotto in miniatura, è apprezzato da molti scommettitori.

Keno

Variante più facile del Bingo. Si scelgono 20 numeri su un range da 1 a 80 e si scommette sulle varie vincite: ci sono premi anche se non si prende neanche un numero.

FAQ sui migliori casinò online

Perché la sede di alcuni casinò italiani si trova talvolta a Malta e Gibilterra?

In quanto pionieri del gioco digitale con soldi reali, Malta e Gibilterra hanno sviluppato una tassazione agevolata e regolamentazioni snelle proprio per favorire la creazione di casino online. La loro è una licenza internazionale, che però non è sufficiente in Italia per avere anche la licenza AAMS ADM.

Esistono casinò online gratis?

Diciamo che un po’ tutti i casinò sono gratis. Grazie ai bonus senza deposito si può giocare per un po’ senza spendere, ma di norma ogni sito richiede una piccola somma depositata per prelevare le vincite.

Ci sono casinò online sicuri con bonus senza deposito?

Nel 2022 è pressoché onnipresente un bonus senza deposito, che può consistere in un credito iniziale oppure i famosi “free spins”. Ancora esistono siti senza questi bonus, ma sono rari.

È possibile vincere soldi veri nei casino online?

Certo che sì. Ogni casino online è come una controparte digitale di quelli fisici: si vince e si perde.

È necessario pagare una tassa sulle vincite?

Essendo quello dei casino online denaro già tassato, non è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate le vincite, ma nel caso si faccia, le tassazioni partono dalle vincite sopra i 500€, a scaglioni progressivi.

Quanto sono veloci i depositi?

Solitamente istantanei o quasi. Il proprio istituto bancario potrebbe rivelarsi leggermente più lento, ma i servizi come Paypal e gli eWallet sono sempre istantanei.

Quanto veloci sono i prelievi?

Di norma il casinò si riserva da 1 a 3 giorni per controllare le vincite e inviarle. La ricezione dipende dal tipo di pagamento scelto e può essere istantaneo o richiedere fino a 3 giorni lavorativi.

Cos’è il jackpot progressivo in un casino online?

Come tutti i luoghi in cui ci sono le slot machine (o quasi tutti) il jackpot progressivo dipende spesso dalla sorte alle slot machine e può essere vinto in molti modi, quindi la risposta è sì.