Mika al No Borders Music Festival

Sfiorando il sold out, Mika ci dimostra, di nuovo, come ci si muove sul palco: con stile, energia, eleganza e mood positivo.

Sembra esserci nato tra i colori, gli stessi che caratterizzano la sua voce modulabile e allenata, i medesimi che, bastando a sé stessi, potrebbero ridefinire le regole spazio temporali della musica. Guardarlo sul palco è come essere presi per mano per finire in posti sconosciuti e meravigliosi.

Sale sul palco facendo saltare e cantare da subito il pubblico sulle note di Golden, Origin e Lollipop, continuando con Ice Cream, Relax e Yoyo.

La generosità e la condivisione con il pubblico sono la sua firma ad ogni concerto e oggi, accompagnato dai suoi eccezionali musicisti, rigorosamente in total-white, lo ha dimostrato: scendendo tra il pubblico esultante balla e canta Big Girl senza risparmiarsi, e con Underwater dirige i fan che cantano al suo posto.

I cambi d’abito, da vero showman, sono d’obbligo durante i suoi show, così come i lunghi dialoghi con gli spettatori, ma c’è una cosa da cui non si separa mai: il pianoforte. Attacca così il brano Stardust accompagnato dal coro spontaneo del pubblico adorante.

“Ma vi rendete conto della bellezza in cui siete? Circondati da questi alberi silenziosi, che parlano così lentamente e che noi creature così iperattive forse non riusciamo a capire. Questo è un posto speciale.” commenta tra il medley di Billy Brown Trans e Billy.

Continua dopo un assolo collettivo dei musicisti con Elle Mi Dit, Happy Ending, Love Today chiudendo quasi due ore di concerto con l’immancabile Grace Kelly.

Una cosa è certa: Mika sa come si comunica. Per quanta energia dia sul palco la certezza è che il pubblico risponderà sempre con la stessa intensità.

Il No Borders Music Festival 2025 prosegue sabato 60 luglio, alle ore 14:00 con il BIKE CONCERT di JOVANOTTI ai Laghi di Fusine.

Foto: Fabrice Gallina