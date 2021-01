Minecraft, non ci sono limiti alla fantasia

Oggi vi presentiamo un videogioco che nel novembre del 2021 compirà 10 anni. Stiamo parlando di Minecraft, un gioco virtuale dove i partecipanti avranno la possibilità di creare e distruggere oggetti e di realizzare mondi con i materiali che troveranno nella mappa o che potranno trasformare con apposite procedure. Sono molti i siti tematici e le guide online che accompagnato e aiutano anche i meno esperti, alla creazione di oggetti più complessi, come ad esempio Minecraft Italia.

In questo mondo i giocatori avranno la libertà di poter costruire qualsiasi cosa vogliano. Non ci sono limiti, l’unico limite probabilmente è la fantasia!

Non ci è voluto molto tempo dalla sua uscita sul mercato dei videogiochi per capire che Minecraft era destinato a diventare uno dei giochi più famosi al mondo. Per spiegare in modo semplice a una persona che non conosce questo gioco cosa bisogna fare e come funziona, il paragone più semplice sarebbe spiegarlo utilizzando i mattoncini colorati della Lego, dove partendo da tanti piccoli pezzi di forma e dimensione differenti, si può in poco tempo creare un mondo originale e creativo, in evoluzione continuamente.

In questo ultimo anno, complice la pandemia e il fatto che quasi tutti gli studenti si sono ritrovati a dover restare chiusi in casa, Minecraft ha avuto un notevole incremento di utilizzatori, linfa vitale per questo gioco che nonostante l’età ha tantissimi seguaci e non smette di rinnovarsi. Un’esempio della sua evoluzione ci viene dato “Reporter Senza Frontiere”, organizzazione che ha fatto progettare all’interno del videogioco una Biblioteca senza censura, strumento unico nel suo genere con lo scopo di dare alle persone che vivono in stati dove la censura è all’ordine del giorno, l’accesso alle informazioni e alle notizie, aggirando i sistemi che non ne consentirebbero l’accesso e la loro diffusione in alcuni stati. Utilizzando il videogioco e i server di Minecraft, sono riusciti ad archiviare e a diffondere liberamente gli scritti e le pubblicazioni di 5 giornalisti proveniente da 5 stati dove vige tutt’ora la censura e il divieto di parlare di alcuni argomenti.

Con quasi 200 milioni di copie vendute e oltre 100 milioni di giocatori attivi in tutto il mondo, questo gioco è perfetto per tutte le età. Non servono particolari abilità o skill per iniziare a costruire il proprio mondo virtuale. Se potete immaginarlo, potete crearlo. Una casa meravigliosa, un labirinto o una riproduzione di un famoso monumento. O ancora, una fattoria con gli animali o un vulcano con all’interno la lava pronta ad eruttare. Mondi e ambienti non hanno limiti nei server del gioco.

Non vi resta che provarlo, scaricatelo e utilizzatelo su pc, consolle, telefonini e tablet. Il mondo di Minecraft è a pochi passi da voi, ad attendervi.